Bourges : venez vous faire vacciner gratuitement

En France, onze vaccins sont obligatoires. D'autres sont recommandés comme le vaccin contre le papillomavirus qui peut provoquer des cancers de l'utérus chez la femme, vaccination recommandée également pour les garçons, ce qu'on sait beaucoup moins. L'occasion de mettre à jour son carnet de vaccination, voire plus...

Le taux de vaccination est plutôt bon dans le Cher puisqu'il atteint les 94 %. C'est même supérieur à la moyenne nationale. Néanmoins, on peut toujours faire mieux estime le docteur Alhassane Diallo, directeur de la protection maternelle infantile du Cher : " Nous ciblons trois types de vaccin : le papillomavirus, l'hépatite B, et le troisième vaccin, c'est un ensemble de quatre vaccins : dyphtérie, tétanos, polio et coqueluche. Le taux de couverture n'est pas mauvais pour la primo-vaccination. En revanche, le taux de couverture n'est pas si bon que cela pour les rappels."

Sophie Bertrand, vice-présidente du conseil départemental du Cher, et Alhassane Diallo, directeur de la protection maternelle infantile du Cher © Radio France - Michel Benoit

Dans un contexte de désertification médicale, le suivi des vaccinations est plus compliqué. La crise covid a aussi laissé des traces estime Sophie Bertand, vice présidente du conseil départemental : " Certains renoncent à un suvi vaccinal parce qu'ils n'ont plus de médecin traitant. La crise du covid a également provoqué un regain de méfiance à l'égard des vaccins. Il y a un besoin de rattrapage notamment sur le papillomavirus qui se déploie avec des statistiques qui augmentent d'année en année. Il est asymptomatique et on a vraiment besoin de cette communication sur les publics jeunes. " La vaccination contre le papillomavirus est préconisée entre 11 et 14 ans ; seule une jeune fille sur deux y satisfait dans le Cher et à peine plus d'un garçon sur dix alors que les hommes peuvent aussi devélopper des cancers dûs à ces papillomavirus notamment les homosexuels.