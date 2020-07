Franche-Comté : la Patrouille de France remercie les soignants en survolant les hôpitaux

En hommage au personnel soignant, la Patrouille de France fait en ce moment le tour de plusieurs hôpitaux particulièrement touchés par la crise du COVID-19. Les huit Alphajet ont survolé ce jeudi midi le CHU de Besançon, puis l'hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans, sous les applaudissements.

La Patrouille de France au dessus des hôpitaux de Franche-Comté, on ne voit pas ça tous les jours. Pourtant, c'est bien les fameuses fumées bleu-blanc-rouge des Alphajets que les soignants du CHU de Besançon ont pu voir à 12h25 ce jeudi 16 juillet. Leurs collègues de l'hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans ont eux aussi profité du spectacle quelques minutes après.

Les fumées bleu blanc rouge de la Patrouille de France pour remercier les soignants © Radio France - Clara Echarri

Une quinzaine de secondes, pas plus. Juste le temps de faire apparaître les couleurs nationales dans le ciel chargé de nuages. Mais derrière, c'est un hommage et un remerciement que la Patrouille de France - et plus largement l'Armée de l'air - adresse à ceux qui ont combattus le coronavirus.

Les soignants étaient venus nombreux pour le passage de la Patrouille de France © Radio France - Clara Echarri

Un passage symbolique pour montrer le soutien au monde de la santé, personnel soignant et non-soignant qui se sont retrouvés en première ligne pendant la crise sanitaire.

Un passage rapide mais qui comptait beaucoup aux yeux du personnel soignant © Radio France - Clara Echarri

Plus d'une centaine de personnes - masquées - travaillant à l'hôpital se sont rassemblées à l'extérieur des bâtiments, pour pouvoir profiter de cette tournée de remerciement. Les Alphajets sont ensuite continuer leur route vers le Grand-Est, puis la région PACA le 17 juillet.