Bourgogne-Franche-Comté : les habitants consultés sur l’avenir de leur système de soins

L’Agence régionale de Santé lance une consultation sur son site internet avant la publication du prochain Projet Régional de Santé 2018-2027. Vous avez jusqu’au 21 juin pour participer.

Dans un communiqué publié ce vendredi 5 mai, l’Agence Régionale de Santé annonce une consultation des citoyens sur son site internet au sujet du Cadre d’Orientation Stratégique du futur Projet Régional de Santé (PRS) Bourgogne-Franche-Comté. Le document est consultable sur le site de l’ARS. Vous avez jusqu’au 21 juin pour le consulter et donner votre avis.

Le Projet Régional de Santé (PRS) Bourgogne-Franche-Comté 2018-2027 sera publié au plus tard au 1er janvier 2018. Il définira la politique conduite à l’échelle de la grande région en matière de prévention, d’organisation de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale.

Un Projet Régional de Santé en quatre éléments

- un cadre d’orientation stratégique (COS) à 10 ans,

- un schéma régional de santé (SRS) unique à 5 ans,

- un programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS)

- un volet de coopération sanitaire avec la Suisse.

Hôpital (illustration) © Maxppp - Clementz Michel

Les travaux d’élaboration s’appuient sur le bilan des Projets Régionaux 2012-2016 de Bourgogne et Franche-Comté, l’analyse des besoins de la population, les atouts et les faiblesses de chaque territoire et sur l’expertise des parties prenantes au système de santé. D’ores et déjà, ce Cadre d’Orientation Stratégique a été proposé aux instances régionales de démocratie en santé et enrichi de leurs contributions.

Ce cadre fixe cinq orientations

•Faire le choix de la prévention et agir fortement sur tout ce qui a une influence sur notre santé ;

•Favoriser l’autonomie des personnes âgées et/ou handicapées dans le respect des choix de vie de chacun ;

•Organiser une offre de santé de proximité coordonnée, centrée autour de l’usager ;

•Faire progresser la performance et la qualité du système de santé, en particulier par le soutien à l’innovation ;

•Renforcer la démocratie en santé en développant la participation citoyenne.

Chaque citoyen est invité à s’exprimer sur le document et à faire connaître ses préoccupations en consultant le site de l’ARS Bourgogne -Franche-Comté.