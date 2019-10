Bourgogne Franche-Comté : plus de 80 cas d'intoxication aux champignons recensés depuis le début du mois

Belfort, France

INFO FRANCE BLEU BELFORT MONTBÉLIARD. Depuis le 1er octobre, en seulement trois semaines, 83 personnes ont été intoxiquées aux champignons dans les huit départements de la Région Bourgogne Franche-Comté, et la moitié de ces personnes (42) ont été hospitalisées. Les deux départements les plus touchés sont la Saône-et-Loire (24 intoxications) et le Doubs (17 cas), selon les données du Centre antipoison Est basé à Nancy.

Les cas d'intoxication par département

Sur les 42 hospitalisations, aucun cas grave d'intoxication (type amanite phalloïde) n'a été recensé. Au niveau national, plus de 1.000 cas d’intoxication ont été enregistrés dans les centres antipoison en seulement trois semaines. D'une manière générale, les personnes âgées et les enfants sont les plus fragiles.

Des cueilleurs de plus en plus imprudents

La phénomène est assez classique en cette période, mais le Dr Christine Tournoud, praticien hospitalier au centre antipoison et de toxico-vigilance de Nancy note tout de même une certaine méconnaissance de la part des cueilleurs. "On a effectivement des personnes qui voient des champignons, les cueillent, les mangent, mais ne connaissent absolument rien aux champignons (...) cette année c'est vraiment beaucoup plus marquant que d'habitude et ça nous inquiète car ça témoigne d'une naïveté complète des personnes", explique-t-elle.

Hausse des intoxications à l'Entolome livide

Un champignon invite particulièrement à la vigilance cette année : l'Entolome livide. "C'est un champignon qui est confondu avec d'autres en principe comestibles comme des clitocybe nébuleux, des rosés des prés, des tricholome terreux... l'Entolome livide revient vraiment beaucoup cette année (...) dans le quart nord-est il y a eu une gosse poussée de ce champignon un peu partout", insiste le Dr Tournoud.

Un champignon invite particulièrement à la vigilance cette année : l'Entolome livide. - Centre antipoison Est.

L'Entolome livide provoque des symptômes semblables à ceux de la gastro entérite (vomissement, diarrhée, douleurs abdominales), "avec un délai d'apparition des symptômes très rapide, généralement dans l'heure qui suit l'ingestion du repas de champignons".

Trois conseils de prudence à appliquer

Ne pas cueillir de de champignons qu'on ne sait pas identifier ("si on ne connaît pas, on ne ramasse pas!") Eviter de cueillir les espèces très jeunes (moins faciles à identifier) et très âgées (plus indigestes) En cas de doutes, prendre une photo de la cueillette AVANT de la consommer et la montrer à son pharmacien ou à un mycologue.

Il existe huit centres antipoison en France. Le centre antipoison Est, basé au CHRU de Nancy, couvre les régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté. Téléphone : 03.88.37.37.37.

à lire aussi Attention aux champignons en Seine-Maritime après l’incendie de Lubrizol

à lire aussi Six personnes intoxiquées par des champignons dans l'Yonne