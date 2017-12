Bourgogne : grâce à votre générosité, Alice est rentrée en France

Nous avions évoqué il y a deux semaines l'appel des proches d'Alice, une jeune dijonnaise souffrant de la sclérose en plaque, et bloquée au Canada faute de moyens suffisants. Nous sommes aujourd'hui fiers de vous annoncer que grâce à vous, la jeune kiné a pu être rapatriée en Bourgogne.

Alice est de retour sur le sol français. Alice, c’est une jeune kiné dijonnaise partie étudier au Canada où elle a été prise d’une crise aigüe de sclérose en plaque. Cette maladie, très invalidante, l’a obligée à être hospitalisée au Québec, et nécessitait un avion médicalisé avec assistance respiratoire pour son rapatriement en Bourgogne. Un dispositif hors de prix pour sa famille et non pris en charge par l’assurance. D’où cet appel que France bleu Bourgogne a relayé le 22 novembre dernier.

Un appel qui a été entendu et qui a permis, en l’espace de quelques jours de récolter 35 000 euros. Une somme complétée par l’Ordre des kinésithérapeutes qui a diffusé l’info auprès de ses membres.

Grâce à cet élan de générosité, Alice a pu retrouver la France ce mardi 5 décembre. Elle est désormais hospitalisée dans un service de réanimation et doit maintenant se remettre doucement de ce voyage éprouvant et du décallage horaire, mais ses proches peuvent désormais se rendre à son chevet, même si l’accès est très limité.

