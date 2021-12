Bourgogne : le préfet de Saône-et-Loire appelle à généraliser le télétravail dans les entreprises

Afin d'endiguer la 5ème vague de covid, le Premier ministre a annoncé le 17 décembre de nouvelles mesures à cause de la très forte circulation du virus sur le territoire national. Julien Charles, le préfet de Saône-et-Loire, appelle les employeurs publics et privés à déployer le télétravail.

Dans un communiqué publié ce mardi 21 décembre, le préfet de Saône-et-Loire explique que dans un esprit de responsabilité individuelle et collective, les recommandations pour la période des fêtes de fin d'année sont de limiter au maximum les situations d'interactions, de respecter les gestes barrières et de se tester avant les moments rassemblant plusieurs personnes, voire d'y renoncer.

Afin d’assurer la santé des salariés et de limiter les contacts, Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire, appelle dans ce cadre "les employeurs publics et privés à déployer le télétravail partout où cela est possible." Chaque entreprise ou administration est donc invitée à faciliter le télétravail de ses employés le plus largement possible, sauf raison impérieuse rendant le présentiel indispensable.