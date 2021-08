Bourgogne : les Ehpad en manque de personnel

Sous pression depuis le début de la crise sanitaire, les maisons de retraite peinent à recruter des aides-soignants et infirmières. L'agence régionale de santé lance un plan d'aide avec l'objectif d'un contrat supplémentaire par établissement, mais il faut aussi casser les clichés sur le métier.

Comment convaincre les jeunes diplômés de venir travailler en EHPAD, aux côtés des personnes âgées ? C'est la question que se posent les directeurs et directrices de maisons de retraite. En Bourgogne-Franche-Comté, l'Agence régionale de santé (ARS) lance un plan d'aide au recrutement afin de renforcer les équipes des Ehpad, déjà fragilisées par la crise sanitaire.

Nadia Mainy, responsable de l'offre médico-sociale à la direction de l'autonomie à l'ARS Bourgogne Franche Comté

Une mauvaise image du monde du grand âge

Après un an et demi de crise sanitaire, certains soignants qui travaillent en EHPAD ont changé de spécialité quitté le métier ou se sont mis en arrêt, aggravant ainsi la question déjà complexe du recrutement dans les établissements d'accueil pour personnes âgées. Pour Nadia Mainy, responsable de l'offre médico-sociale à la direction de l'autonomie à l'ARS Bourgogne Franche Comté, il faut aussi changer l'image des métiers du soin aux personnes âgées : "cette image du grand âge est fortement dégradée dans notre pays alors que c'est un beau travail que de travailler dans la gériatrie, il y a une expertise importante."

Nadia Mainy, responsable de l'offre médico-sociale à la direction de l'autonomie à l'ARS Bourgogne Franche Comté

L'ARS lance un plan d'aide avec l'objectif d'un contrat supplémentaire par établissement © Radio France - Nicolas Joly

"On arrive à fonctionner aujourd'hui", précise Jean-Baptiste Bouveret, directeur de l'Ehpad "Les Hortensias", au centre de santé Valmy de Dijon. "Mais on ne pourra pas proposer de contrats en CDI à des personnes non-diplômées", qui ne peuvent prétendre qu'à des CDD selon les règles de l'ARS, ce qui pose un problème de continuité des programmes et activités mis en place dans les établissements. Pour régler ce problème, une valorisation des acquis en orientant les personnels CDD vers le diplôme existe, mais elle ne suffit pas à combler les manques au sein des équipes.