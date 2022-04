Bourgoin-Jallieu : ils dénoncent une direction autoritaire et le manque de moyens à l'hôpital Pierre Oudot

Ils dénoncent le manque de moyens pour l'hôpital et des relations compliquées avec leur direction. Une trentaine de personnes se sont rassemblées ce matin sur le parvis du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu en réponse à un nouvel appel à la grève du syndicat Force Ouvrière, le deuxième en 3 semaines. Les syndicats évoquent des avancées insuffisantes du côté de la direction et veulent continuer le mouvement.

Au départ, les revendications viennent du PC Sécurité incendie. Les agents dénoncent le fait de devoir assurer des tâches qui ne relèvent pas de leurs fonctions, ils sont par exemple intervenus face à des agressions de patients. D'autres professionnels et des soignants les ont rejoint car les revendications concernent l'ensemble de l'activité de l'hôpital berjalliens.

Si les soignants ne sont pas en forme, ne sont pas en capacités de recevoir leurs patients, la boucle est bouclée dramatiquement.

Parmi eux, des représentants du centre de pédopsychiatrie. Faute de moyens, ils ne peuvent plus prendre de nouveaux patients depuis des semaines. "Les besoins ne font que continuer à grandir et actuellement, on se retrouve dans l'incapacité de pouvoir répondre" explique ce soignant a accepté de témoigner anonymement car il n'en peut plus. "On est dans une impasse qui a aussi des conséquences sur nous les soignants" et notamment sur leur état de santé "qui commence à devenir de plus en plus précaire."

Les agents du centre pédopsychiatrique ont affiché les mots des personnes qui les appellent pour que leurs enfants soient pris en charge. © Radio France - Noémie Philippot

"Si les soignants ne sont pas en forme, ne sont pas en capacités de recevoir leurs patients, la boucle est bouclée dramatiquement" continue-t-il. "Pour recevoir dans de bonnes conditions des gens qui traversent un événement vulnérable, il faut ne pas être soi-même dans une vulnérabilité. Malheureusement, c'est un petit peu ce dans quoi on est en train de rentrer, de manière très, très forte."

Des "abus d'autorités" selon les syndicats

Force Ouvrière et plusieurs salariés dénoncent une hiérarchie autoritaire avec laquelle la prise de parole est difficile. © Radio France - Noémie Philippot

FO dénonce également ce manque de moyens humains qui touchent tous les hôpitaux français, mais aussi à Bourgoin-Jallieu un autoritarisme ressentit par les salariés, "une surveillance, ne pas se sentir libre d'exprimer son désaccord ou de questionner différents choix. Ce qu'on peut qualifier comme parfois des abus d'autorités" explique Claire Aston, déléguée syndicale, "on dit aux agents qu'ils doivent exécuter même si parfois ils peuvent avoir des solutions intéressantes à proposer."

Une situation qui peut venir de la crise sanitaire estime la direction

Pour la directrice du CHPO Laurence Bernard, "la formule est inappropriée." Elle assure que le syndicat ne lui a "jamais transmis d'éléments sur ce genre de situation" et qu'elle n'a "jamais reçu de plaintes." Pourtant, la situation est telle qu'elle déteint sur les conditions de travaille pointe une autre déléguée FO, Carole Verdier. "Quand on ne concerte pas les professionnels de terrain, qu'on prend des décisions sans leur demander leur avis, sans savoir ce qu'il se passe réellement ... forcément, les conditions de travail en pâtissent."

Laurence Bernard avance de son côté le fait que ce sentiment peut venir du plan blanc déclenché pour lutter contre le coronavirus. Il a fallu prendre "des décisions rapides parce qu'on n'avait pas le choix" et selon elle "cela peut être assimilé à de l'autorité." Elle assure en tout cas comprendre la colère et la fatigue face au manque de moyens.