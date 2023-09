Bourgoin-Jallieu : le CHPO peut désormais opérer le cancer du sein

Les patientes atteintes d'un cancer du sein peuvent désormais suivre tout leur parcours de soin à Bourgoin-Jallieu en Nord-Isère. Après quatre ans de travail en commun pour le CHPO (Centre Hospitalier Pierre Oudot) et la clinique Saint-Vincent-de-Paul, le médipôle a obtenu l'autorisation d'opérer de cette maladie.

Jusqu'ici, les malades pouvaient être dépistées et suivre une chimiothérapie à Bourgoin-Jallieu mais l'opération ne pouvait se faire qu'à Lyon ou Grenoble. "Je pense que c'est vraiment une plus-value pour le territoire" estime Laurence Bernard, la directrice du CHPO, marquée par un échange avec une représentante d'association de patiente. "Elle m'a dit qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui renoncent à se faire traiter d'un cancer du sein pour rester auprès d'un conjoint âgé, dépendant, ou d'un enfant handicapé. Je me suis dit, ce n'est pas possible qu'au XXIe siècle, on en soit là."

70 opérations par an pour garder l'autorisation

Le CHPO a obtenu l'autorisation d'opérer le cancer du sein en janvier 2023. Depuis, il peaufine l'organisation du parcours de soin avec tous les professionnels de santé mais cinq opérations ont déjà eu lieu avant l'inauguration du centre de sénologie ce vendredi 8 septembre, car pas question d'attendre. "Nous avons commencé parce que le bouche à oreilles a fonctionné. Nous avons déjà des patientes qui, sans avoir un dispositif réglé si je puis dire, se sont adressées à nous et que nous avons commencé à prendre en charge" détaille la directrice.

Le projet "SOS Sein" mobilise tout le monde à l'hôpital. "C'est un beau projet pour les équipes qui n'a pas nécessité de mobiliser la motivation des soignants puisqu'ils ont répondu présents assez facilement" raconte Michèle Bovagnet, cadre supérieur de santé en charge du projet.

Pour conserver son autorisation, le CHPO doit opérer 70 malades du cancer du sein par an. Un défi important à relever pour le territoire mais aussi pour rester un hôpital attractif assure Laurence Bernard. "C'est aussi un élément pour lutter contre la désertification" selon la directrice, l'autorisation attire car cela permet "à des jeunes médecins d'exercer dans toutes les compétences du champ disciplinaire auquel ils ont été formés sans avoir eux-mêmes à se déplacer pour pouvoir opérer, ce qui était le cas pour une partie de nos praticiens qui allaient opérer leurs patients sur les plateaux lyonnais."