Bourgoin-Jallieu : les clowns du service pédiatrie de l'hôpital fêtent leurs dix années d'intervention

Avec leur nez rouge, ils débarquent deux fois par semaine dans le service de pédiatrie du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu mais aujourd'hui, ils sont au cœur de la fête. Les clowns de l'association berjallienne Soleil de clown célèbrent leurs dix années d'intervention auprès des enfants hospitalisés.

L'association est née suite au déménagement de l'hôpital dans ses nouveaux locaux en 2011. Les premiers clown professionnels sont intervenus en 2012 dans le service de pédiatrie. Si Soleil de Clown ne compte "que" dix ans, c'est parce que l'association soustrait l'année blanche liée à la pandémie.

Dix ans marqués par la pandémie

Pendant les premières semaines, "les clowns ont fait des petites vidéos" raconte Maryta Joubert, l'une des clown et secrétaire de l'association. Puis pendant un an et demi, ils n'ont rien pu faire. "On a de la chance parce que Soleil de Clown est la première association à avoir remis les pieds à l'hôpital." Les autres associations pour le bien être des personnes hospitalisées sont revenues plus tard. "On avait un protocole à respecter mais l'équipe était contente de nous voir, les enfants étaient contents de nous voir, ça nous a fait du bien."

Aujourd'hui, six clowns se relaient auprès des enfants. "C'est important parce que ça apporte un rayon de soleil pendant l'hospitalisation. Pendant l'intervention, les parents, les enfants et les soignants pensent à autre chose" assure Béatrice Perrin, bénévole de l'association. "On sait qu'on a gagné lorsqu'un enfant, quand on lui parle de l'hôpital, se souvient du passage du clown et pas de sa maladie."

L'association a besoin de bénévoles

"Rire, c'est guérir" plussoie Maryta Joubert. "Tout est possible, on s'adapte à chaque enfant." Les clowns sont accompagnés d'une équipe de huit bénévoles pour mettre en place des événements comme cette fête d'anniversaire ce samedi 22 avril. Des événements nécessaires pour récolter des fonds pour l'association. "L'hôpital ne nous paye pas" précise Béatrice Perrin, tout repose ainsi sur des dons et les recettes de manifestation et la mobilisation des bénévoles, que Soleil de Clown recherche en permanence.

Si vous souhaitez soutenir l'association, il faut faire un tour à la fête à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu de 13H à 18H ce 22 avril. L'entrée coûte 5 euros pour les adultes, 3 euros pour les enfants. Toutes les recettes servent donc à financer l'intervention des clowns professionnels à l'hôpital.