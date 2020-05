Bourgoin-Jallieu : Une chaîne de contamination à l'hôpital Pierre Oudot

L’ARS et l’hôpital le confirment il y a bien une chaîne de transmission à Pierre Oudot. La dénomination de foyer répond à des critères précis, il faut au moins trois cas regroupés en une semaine, c’est la situation dans laquelle se trouve l’établissement de Bourgoin-Jallieu, trois cas en huit jours précisément. En tout depuis le 11 mai 9 agents de l'hôpital berjallien ont été diagnostiqués positifs aucun n’est atteint gravement.

Concernant les trois derniers cas, et pour éviter une propagation de cette chaîne, l’hôpital et l’ARS travaillent a repérer les personnes avec qui les malades ont été en contact rapproché. L’établissement se charge de l’environnement professionnel des malades, et l’ARS de l’environnement personnel. Des cas contacts qui seront à leur tour testés, et isolés si besoin.