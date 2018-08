Breteil, France

Proposer des repas bio, fabriqués à partir de produits frais, aux enfants dans les crèches : c'est l'objectif de la start-up Breizhou qui doit approvisionner une douzaine de crèches bretilliennes dans les prochains mois. Elle a été fondée par Radia Kaci, une nutritionniste, épaulée par un chef cuisinier.

Favoriser des repas sains

"C'est pendant la petite enfance qu'on est en plein développement et qu'il faut éviter être protégé des polluants et pesticides, explique Radia Kaci. S'il y a une seule période de la vie où il faut manger bio selon moi, c'est celle-là !".

Les crèches doivent déjà respecter de nombreuses réglementations dans la préparation des repas, mais Radia Kaci veut pousser l'exigence plus loin en travaillant avec des producteurs locaux : "on sait comment ils travaillent, on est assurés de la qualité des produits".

C'est la période la plus propice pour découvrir les saveurs quand on est petits, donc on est sur une vraie éducation au goût

Breizhou a aussi choisi de travailler avec des emballages réutilisables "comme des bacs en inox, que l'on récupérera à chaque tournée pour éviter de jeter quoi que ce soit".

Des repas livrés clé en main

Une douzaine de crèches se montrent intéressées par le service. Si Breizhou pense être prêt dès début octobre, la mise en place des livraisons ne devrait se faire qu'en fin d'année. Radia Kaci espère pouvoir embaucher une troisième personne pour assurer la distribution à mesure que la start-up prendra son envol.

"Pour l'heure, on a un camion frigorifique, et nous avons une cuisine à Breteil qui nous permet d'approvisionner jusqu'à 40 crèches", explique Radia Kaci. Breizhou va donc livrer chaque jour les repas frais, chaque aliment séparé pour préserver le goût. Les crèches n'auront plus qu'à les réchauffer.

Le coût, principal frein au développement

Composer des menus bio, cela représente un coût supplémentaire. "C'est environ 10 à 15% plus cher qu'un repas conventionnel pour les crèches, reconnait Radia Kaci, mais on essaie de réduire au minimum ce surcoût et rendre ce choix de partir sur du 100% bio accessible. Ce n'est pas si énorme, car en général le bio est 20% plus cher" :

"J'ai beaucoup de structures qui me disent que c'est compliqué en terme de budget, mais on ne peut pas attendre demain, la santé de nos enfants elle se construit aujourd'hui !"