Bressuire : dépistage gratuit du coronavirus quartier Valette

Après Saint-Maixent-l'Ecole, une opération de dépistage gratuit est organisée à Bressuire, quartier Valette, ce mardi 30 juin et ce mercredi 1er juillet.

Un dépistage du même genre avait été organisé les 16 et 17 juin à Saint-Maixent-l'Ecole

Une opération de dépistage gratuit du coronavirus se déroule ce mardi 30 juin et ce mercredi 1er juin à Bressuire.

Il s'organise Salle Omnisport de Valette, 2 boulevard Lescure :

Ce mardi de 11h à 14h et de 15h à 18h

Ce mercredi de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h30

Vous pouvez réserver par téléphone au 05 49 68 29 77, en disant "covid" ou "dépistage covid". Mais il est aussi possible de se présenter sans inscription. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité, et si possible, d’une carte vitale.