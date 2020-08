Brest : un dispositif pour aider les plus de 60 ans à reprendre le volant

En arrivant sur le rond-point de Pen ar C'hleuz, à Brest, vous décidez d'aller tout droit. Sur quelle voie vous placez-vous ? À droite, au milieu ou à gauche ? Et le clignotant, l'angle-mort, le rétroviseur, dans quel ordre quand on arrive sur la voie express ?

Refaire le point sur le code de la route

Des questions que se pose Jean-René. Ce retraité énergique utilise tous les jours sa voiture pour se déplacer. Pourtant, il a parfois l'impression de ne pas faire les choses correctement. "C'est en 1969 que j'ai passé mon permis, donc à l'époque ça n'existait pas ! Tout ça a été mis en place depuis".

C'est pour se rassurer et éviter une verbalisation ou un accident qu'il a décidé de s'inscrire auprès de la fondation Ildys pour faire un bilan sur ses besoins en matière de conduite.

Margaux le Meur, ergothérapeute, explique comment se déroule le bilan de conduite Copier

Pour l'aider à déterminer ce qu'il lui faut, Margaux, ergothérapeute, lui soumet un questionnaire. "Comment qualifieriez-vous votre conduite ? Plutôt une conduite souple, une conduite sportive ?".

Car les besoins sont différents pour chacun. "On a des personnes qui viennent pour faire le point sur tout ce qui est code de la route. On a aussi des personnes qui n'ont pas conduit depuis un moment, et qui viennent pour essayer de reprendre le volant. Ou alors d'autres personnes qui essayent de reprendre le volant suite à une longue maladie."

Jusqu'à trois leçons de conduite

À chaque situation sa réponse adaptée. Les volontaires peuvent bénéficier de trois leçons de conduite avec un moniteur d'auto-école, pour tester les trajets du quotidien dans la région brestoise, ou s'entraîner à passer des zones plus compliquées, comme le fameux rond-point de Pen ar C'hleuz.

Objectif : rester mobile et autonome le plus longtemps possible, et en toute sécurité. Le dispositif Vas-y, gratuit pour les bénéficiaires, est financé par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et soutenu par l'Agence régionale de santé et le Département du Finistère.

La fondation Ildys propose de nouveaux entretiens-bilan, lundi 31 août, au pôle social du site de Ti Yann à Brest. L'inscription est obligatoire au 06 16 91 63 37.