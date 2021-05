Bretagne : 150 infirmiers anesthésistes manifestent à Rennes pour plus de reconnaissance

"On vous intube, ils nous entubent !" : c'est le slogan principal entonné par les infirmiers anesthésistes lundi 17 mai lors d'une journée d'action partout en France pour réclamer une vraie reconnaissance et des revalorisations salariales. A Rennes, 150 d'entre eux venus notamment de Brest, Landerneau, Guingamp, Saint-Brieuc ou Vitré, ont manifesté du CHU Pontchaillou jusqu'au siège de l'Agence régionale de santé dans le centre ville où une délégation a été reçue.

En blouses et charlottes

Revêtus de leurs blouses bleues ou vertes et de leurs charlottes, les infirmiers anesthésistes sont déterminés. De niveau BAC + 5, après un parcours très sélectif, ils disposent, lors d'une opération, d'une grande autonomie sous l'autorité d'un médecin anesthésiste "on travaille en binôme avec les médecins anesthésistes dans les blocs opératoires" explique Gweltaz Desmousseaux infirmier anesthésiste au CHU de Brest (Finistère) et membre de la CGT "mais on joue aussi un rôle important au niveau des SMUR, des SAMU ou de la prise en charge de la douleur".

Des compétences lors de la crise du Covid

Depuis la crise sanitaire, les infirmiers anesthésistes ont prouvé des compétences très diverses "nous avons montré que nous avions des compétences dans le domaine de la réanimation dans les transports sanitaires, les transports héliportés, les transports des patients intubés ou ventilés covid +" détaille Mickaël Savin infirmier anesthésiste à l'hôpital Simone-Veil de Vitré (Ille-et-Vilaine).

Lors de la crise sanitaire, les infirmiers anesthésistes ont aussi assuré des réanimations éphémères - Mickaël Savin infirmier anesthésiste à l'hôpital Simone-Veil de Vitré

Toutes ces polyvalences doivent être reconnues aussi en terme financier par une revalorisation salariale selon les infirmiers anesthésistes mobilisés.