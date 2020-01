Bretagne : 43,5 % des jeunes boivent de l'alcool tous les jours

Bien que le volume global d’alcool pur consommé en France (11,7 litres par habitant de 15 ans et plus en 20171) soit en diminution depuis les années 60, essentiellement en raison de la baisse de la consommation quotidienne de vin, la France reste parmi les pays les plus consommateurs d’alcool au monde, se situant au sixième rang parmi les 34 pays de l’OCDE.

Selon les dernières statistiques publiées par Santé publique France, la consommation quotidienne d’alcool concerne, selon les régions, 7,1 % à 12,6 % des adultes sachant que la moyenne nationale est de 10,0 %. En Bretagne, la consommation quotidienne d'alcool est légèrement supérieure à la moyenne nationale (10,1 %). Elle est significativement moins fréquente en Pays de la Loire (8,1 %).

Entre 2000 et 2017, les plus fortes baisses de la consommation quotidienne d’alcool ont été observées notamment en Occitanie (-15,6 points, 13,4 % en 2017 contre 29,0 % en 2000), ainsi qu'en Pays de la Loire (-13 points, 8,2 % contre 21,2 %).

Consommation importante chez les jeunes

La consommation hebdomadaire d’alcool chez les 18-30 ans s’élève à 32,5 % pour la France métropolitaine et varie entre 23,2 % et 43,5 % suivant la région. Elle est très élevée dans quatre régions : Bretagne (43,5 %), Pays de Loire (40,7 %), Martinique (47,7 %) et Guyane (43,4%). Selon les chiffres de Santé publique France, la Bretagne est la région de France qui a connu la plus forte augmentation des alcoolisations ponctuelles (6 verres ou plus en une seule occasion) (+3,4 points, passage de 16,9 % en 2005 à 20,3 % en 2017).

Vin, bière ou alcools forts : quelles sont les préférences régionales ?

La consommation hebdomadaire varie considérablement suivant les régions en fonction du type d’alcool (vin, bière, alcools forts, autres types d’alcool). Le nord et l’est de la métropole sont davantage concernés par la consommation de bière, le sud par la consommation de vin, l’ouest par les alcools forts et les autres types d’alcool.