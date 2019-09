Bretagne : à 46 ans, il court, nage et roule au profit des enfants hospitalisés

Pacé, France

A son actif : 22 marathons et quatre 'ironman' (natation, vélo puis course à pied sur des distances plus importantes qu'un triathlon classique) terminés. Nicolas Verdes a développé une forme d'addiction à l'effort extrême. Pour combler le manque et surtout mettre en lumière l'association "Les P'tits Doudous", ce policier pacéen de 46 ans s'est créé une course sur mesure, la '333 Hermine Race' : "C'est une course qui fait 333 kilomètres, qui réunit 3 disciplines : dans l'ordre la course à pied, la natation puis le vélo. Je vais traverser trois départements, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor et le Morbihan. Je fais ça pour l'association "Les Pt'its Doudous" dont le symbole est trois petits doudous. Donc la 333 Hermine Race pour les trois disciplines, les trois départements et les trois petits doudous."

L'association oeuvre pour le quotidien des enfants hospitalisés. Dès qu'il court, nage ou roule, Nicolas Verdes est accompagné de trois petites peluches, logo des "P'tits doudous". Une source de motivation pour le policier : "Les enfants qui doivent se faire opérer, pour eux c'est dur ils n'ont pas le choix. Moi les courses j'ai le choix de m'arrêter mais je me dis que par respect pour eux je ne peux pas m'arrêter. Donc je regarde les doudous, ça m'aide à tenir et aussi à dédramatiser certaines épreuves qui sont compliquées."

Le quadragénaire est également un passionné de 'GPS drawing', une pratique qui consiste à représenter des formes de tous genres avec le tracé de ses courses : "J'ai fait un Milou à Bruxelles, un coq et un quasimodo à Paris... Cette fois l'accumulation des trois tracés va faire une tête d'hermine !"

Nicolas Verdes a représenté un Milou à l'aide de son GPS lors d'une course à Bruxelles - Nicolas Verdes

Avec cette course, Nicolas souhaite récolter des dons pour l'association, pour cela vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de la 333 Hermine Race.