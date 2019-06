Bretagne : à l'Ehpad de Janzé, on consulte l'opthtalmo depuis sa chambre

Janzé, France

Pierre Fantou est orthoptiste. Chaque jeudi après-midi, ce jeune praticien se rend au centre hospitalier de la Roche-aux-Fées à Janzé en Ille-et-Vilaine pour mener des consultations à destination des résidents de l'Ehpad. En 30 minutes, il réalise un examen complet, réalisation d'une photographie du fond de l'oeil, prise de tension oculaire sans oublier la traditionnelle mesure d'acuité visuelle. Certains d'entre eux n'avaient pas consulté d'ophtalmologiste depuis de nombreuses années.

Pierre Fantou orthoptiste lors d'un test de mesure de l'acuité visuelle dans une chambre de l'Ehpad de Janzé © Radio France - Loïck Guellec

Télétransmission

La consultation terminée, l'examen est ensuite interprété à distance par une équipe médicale du CHU de Rennes. "On s'est fixé avec le CHU un délai de 8 jours pour obtenir les résultats" témoigne Pierre Fantou. Situé à une trentaine de kilomètres de Rennes, le pays de Janzé est sous-doté en ophtalmo. "On a une population âgée et dépendante qui pourrait être stressée si elle devait partir à Rennes pour une consultation" précise Catherine Guyon cadre de santé.

Dépistage

"On a des retours positifs sur des actions simples comme le dépistage de cataractes, les cataractes secondaires ou des problèmes de douleurs au niveau des yeux" explique Pierre Fantou. "On a pu mettre en place des traitements assez simples qui leur ont permis de se sentir nettement mieux". L'objectif est d'étendre la téléconsultation aux autres Ehpad du secteur comme à Corps-Nuds ou Châteaugiron.