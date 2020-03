Bretagne : forte augmentation des cas de coronavirus ce jeudi

707 , c'est le nombre de cas confirmés, par diagnostic biologique (PCR), de patients atteints du coronavirus en Bretagne selon le bilan publié jeudi 26 mars à 19h par l'ARS, l'Agence régionale de santé. La hausse est forte par rapport à mercredi avec 104 cas supplémentaires. Ces chiffres ne reflètent pas l'ensemble des personnes infectées.

Le tiers dans le Morbihan

Sur les quatre départements, 231 malades vivent dans le Morbihan (+ 25 en une journée), 171 dans le Finistère (+28 en une journée), 152 en Ille-et-Vilaine (+ 17 en une journée) et 60 dans les Côtes d'Armor (+ 13 en une journée). A noter que se rajoutent à ces chiffres 32 personnes qui ne résident pas en Bretagne et 61 autres qui font l'objet de prélèvements biologiques dans les centres hospitaliers de Lorient, Morlaix, Pontivy, Rennes, Brest, Saint-Malo et Quimper et dont les départements de résidence ne sont pas encore connus.

Un décès supplémentaire

La pandémie a tué 29 bretons, soit un décès supplémentaire par rapport à mercredi 25 mars. 38 personnes sont hospitalisées dans les services de réanimation des hôpitaux.

Sur l'ensemble de la France, le nombre de morts dans les hôpitaux s'élève à 1696 personnes dont une adolescente de 16 ans en Ile-de-France. Cela représente 365 décès supplémentaires en 24 heures, ce qui constitue une accélération par rapport au bilan de la veille.