Bretagne : l'hôpital privé mieux associé à la lutte contre le Covid

Lors de la première vague de la pandémie de Covid-19, les hôpitaux privés avaient regretté le fait d’être peu associés aux décisions. Pour cette seconde vague, secteur public et secteur privé collaborent afin d'éviter un encombrement des services. Nicolas Bioulou, le président de la fédération bretonne des cliniques et hôpitaux privés nous en dit plus.

France Bleu : Comment les établissements publics sont-il impliqués dans la gestion de la crise ?

Nicolas Bioulou : Cette deuxième vague est beaucoup plus forte et dès le début de l'épidémie il y a eu une collaboration public-privé très fluide en Bretagne et plus globalement sur l'ensemble de la France. Nous avons des autorisations d'hospitalisation à Rennes, Vannes, Saint-Brieuc et Brest notamment avec 46 places disponibles en réanimation. C'est quelque chose que nous n'avions pas au début de la première vague. Nous avons aussi des unités spécifiques de Covid et nous accueillons en ce moment une vingtaine de patients Covid dans nos établissements.

France Bleu : Est-ce que vous parvenez à maintenir une activité normale malgré tout ?

Nicolas Bioulou : Les 30 établissements privés que la fédération représente se sont organisés pour maintenir le maximum d’activités notamment en chirurgie, en oncologie et en obstétrique. Des parcours spécifiques ont été mis en place afin de créer une barrière sanitaire entre les patients Covid et les autres. Nous avons diminué le volume des interventions programmées mais nous maintenons le niveau le plus élevé possible.

France Bleu : Cette collaboration avec le secteur public a vocation a duré ?

Nicolas Bioulou : Nous l'espérons et il faut l'espérer pour la Bretagne car il y a un déficit chronique en lits de réanimation. Dans la Région nous avons 4,85 lits de réanimation pour 100.000 habitants alors qu'il y en a plus de 7,5 pour 100.000 habitants en moyenne en France. Il faut que nos dérogations soient pérennisées.

France Bleu : Etes-vous suffisamment armés pour gérer une nouvelle vague ?

Nicolas Bioulou : Nous devons gérer des tensions en ressources humaines, en raison à la fois des difficultés chroniques de recrutement et du nombre de collaborateurs atteints de la Covid. En revanche, techniquement nous sommes prêts. Nous avons les stocks nécessaires de curare mais aussi de matériel de protection.