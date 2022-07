Bretagne : la contamination au Covid-19 progresse, les hospitalisations aussi

La Bretagne a enregistré 49.706 nouveaux cas positifs au Covid-19 depuis le 5 juillet selon l'Agence régionale de santé. Le taux d'incidence progresse et les hospitalisations augmentent.

La contamination au Covid-19 poursuit sa progression en Bretagne, selon l'Agence régionale de santé. 46.706 nouveaux cas positifs ont été enregistrés depuis le 5 juillet. Le taux d'incidence s'établit au 12 juillet à 1497,4 cas pour 100.000 habitants, soit 270 cas supplémentaires en une semaine. Les hospitalisations progressent également. 427 patients sont pris en charge dans les hôpitaux, soit 61 personnes supplémentaires depuis le 5 juillet. 27 malades sont en service de réanimation.

Fort dépistage

Entre le 3 et le 9 juillet, 134.243 tests antigéniques ou PCR ont été pratiqués. Le taux de positivité est de 45%. Pour l'instant, la campagne de 2è rappel (ou 4è dose) a peu d'impacts : 36,8% des personnes de 80 ans et plus, ont reçu une deuxième dose de rappel. 16,2% des personnes de 60 à 79 ans ont reçu cette deuxième dose.

Dans ce contexte, l'ARS rappelle qu'il est fortement conseillé de porter le masque dans les lieux clos à forte concentration de la population et dans les transports, d'aérer régulièrement les locaux et de se tester au moindre symptôme.