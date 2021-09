Bretagne : le météore est-il passé au-dessus de votre tête ce dimanche soir ?

Quelques heures après le phénomène qui a estomaqué beaucoup de Bretons, on en sait plus sur la nature et la trajectoire du météore qui a traversé le ciel.

Ceux qui ne l'ont pas vu ou entendu se sont précipités sur les réseaux sociaux pour voir les images incroyables. Le météore qui a traversé le ciel breton à 23h47 ce dimanche soir est un peu mieux connu.

Il s'agissait d'un "bolide", c'est-à-dire un "météore" très brillant (davantage que la planète Vénus, l'objet le plus lumineux dans le ciel étoilé). On parlera de météorite ou de météoroïde si on retrouve des fragments terrestres (et en fonction de leurs tailles).

Douarnenez-Morlaix en un peu plus d'une seconde !

On en sait plus aussi sur la trajectoire de ce bolide. Il a sans aucun doute battu le record de vitesse Douarnenez-Morlaix : un tel objet se déplace entre 12 et 72 kms par seconde. Très largement au-dessus du mur du son, ce qui explique les gros "boum" entendus par beaucoup de nord-Finistériens.

Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Le météore a fini sa course quelque part entre la Bretagne et le sud de l'Angleterre (avec ou sans fragments terrestres ?) ce qui explique les jolies vidéos prises depuis l'Angleterre.