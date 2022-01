Bretagne : les réserves de sang sont à un niveau alarmant, un appel aux dons est lancé

Les dons du sang sont insuffisants. En Bretagne, les réserves ont atteint un niveau alarmant avec moins de 80.000 poches. 10.000 poches sont nécessaires par jour. L'EFS, l'Etablissement français du sang, invite donc les Bretons et Bretonnes à se mobiliser dans l'une des six maisons du don (situées à Brest, Lorient, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Vannes) ou lors des collectes locales. En cas de Covid, on ne doit attendre que 14 jours après la disparition des symptômes, 14 jours aussi après un test PCR positif. Autrement pas d'autres restrictions. On peut donc donner en toute confiance. A ce jour, il n'y a pas de transmission transfusionnelle du Covid-19.

Des situations de tension

"Lorsqu'on a un niveau de réserves qui baisse, on commence à avoir des difficultés pour apporter une réponse adaptée à tous les patients", explique le docteur Julien Robinet, directeur des collectes à l'EFS-Bretagne, "on a des groupes sanguins différents et dans certains groupes, on commence à connaitre des situations de tension. Il nous manque 30.000 dons de sang supplémentaires en réserve pour faire face sereinement à la situation. _On a besoin de 10.000 doses par jour_. La crise sanitaire n'a pas diminué les besoins et il est toujours nécessaire d'y répondre tout au long de l'année".

Un maillage des collectes

On peut donner son sang dans l'une des six maisons du don et lors des collectes locales. Au préalable, il faut s'inscrire et répondre à un questionnaire. Le site de l'EFS présente toutes les informations essentielles à connaitre avant de donner.

POUR S'INSCRIRE A UNE COLLECTE : où donner ? Etablissement français du sang