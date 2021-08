Bretagne : neuf soignants supplémentaires partent en Martinique submergée par le Covid-19

Neuf professionnels de santé de Bretagne se sont envolés mardi 17 août pour la Martinique qui connait depuis le début du mois une augmentation brutale des cas de Covid-19 entrainant une saturation des hôpitaux. Les Antilles sont confrontées à une quatrième vague très rapide à cause du variant alpha, le variant anglais du coronavirus. Ce collectif de renfort breton est constitué de médecins, infirmiers et aide soignants âgés de 27 à 53 ans, venant d'établissements publics et privés de la région et issus des services d'urgence, de réanimation et de médecine générale. Ils vont rester deux semaines sur place pour permettre aux personnels soignants locaux de souffler un peu alors que la situation ne s'améliore toujours pas.

"En fonction de l'évolution de la situation sanitaire aux Antilles, d'autres renforts pourraient être projetés dans les prochains jours" explique l'Agence régionale de santé dans un communiqué.

Un médecin Breton témoigne

Homauon Alipour est médecin à l'hopital Yves-le-Foll de Saint-Brieuc. Longtemps urgentiste, il a été formé pour les situations sanitaires exceptionnelles. La Martinique ne connait aucune amélioration avec chaque jour toujours plus de patients victimes du variant alpha, non vaccinés pour la plupart et souvent jeunes. Au sein du CHU de Fort-de-France, le plus grand de l'île, il n'y a pas de répit "bien évidemment, on n'a pas de patients délaissés sur le trottoir car on se donne tous les moyens pour les recevoir. Moi je travaille dans un service de chirurgie viscérale qui ne reçoit que des malades atteints du Covid".

Tous les jours on a plus de patients que la veille et moins que le lendemain. Le CHU de Fort-de-France reçoit entre 50 et 80 patients Covid tous les jours et il faut trouver entre 50 et 80 lits tous les jours pour ces patients - Homauon Alipour

Le médecin Breton veut aussi témoigner du combat mené tous les jours par les soignants pour sauver les patients, dont certains sont dans un état très grave. La semaine prochaine, il sera de retour en métropole, mais les renforts vont se poursuivre tant que la situation sanitaire ne se sera pas améliorée.