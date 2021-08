Depuis ce lundi 9 août, les préfets ont le pouvoir d'imposer le passe sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20.000m² à l'échelle de leur département. En Bretagne, les préfectures décident de ne pas prendre de mesures pour le moment, tout en restant vigilante sur la situation sanitaire.

Bretagne : pas de passe sanitaire exigé dans les centres commerciaux de plus de 20.000m²

Vous n'aurez pas à présenter de passe sanitaire pour vous rendre dans les dix-neuf centres commerciaux de plus de 20.000m² de Bretagne : si les préfets peuvent l'imposer depuis ce lundi 9 août, les quatre préfectures ont décidé de ne pas prendre une telle mesure pour le moment.

"Au regard du taux d'incidence actuel en Ille-et-Vilaine, la décision de soumettre les 9 centres commerciaux de plus de 20 000 m² ne se justifie pas dans l'immédiat" explique notamment la préfecture brétilienne, qui se dit vigilante à une éventuelle dégradation de la situation sanitaire, qui pourrait remettre en question ce choix.

Toujours en Ille-et-Vilaine, une réunion d'information, associant la Direction Départementale de la Protection des Populations et l'ARS, se tient ce lundi en présence des directeurs des centres commerciaux concernés, "afin de les informer et de les appeler la plus grande vigilance sur ce sujet" conclue la préfecture.

"A ce stade, aucune mesure n'est prise en ce sens" précise-t-on dans le Morbihan. Dans les Côtes-d'Armor et le Finistère, les centres commerciaux concernés confirment que leurs clients n'ont pas à présenter de passe sanitaire pour rentrer.