Bretagne : plus de 11.000 nouveaux créneaux de vaccination ouverts pour l'Ascension

Alors que la vaccination est ouverte à toutes les personnes de 50 ans et plus depuis le 10 mai et qu'il est possible pour tous de s’inscrire pour une vaccination avec doses surnuméraires à compter du mercredi 12 mai, la campagne de vaccination s'accélère en Bretagne. Plus de 11 000 créneaux de vaccination supplémentaires vont ouvrir en Bretagne cette semaine annonce l'Agence régionale de santé avec comme objectif près de 140.000 injections au total d'ici dimanche.

Plusieurs choix pour la vaccination

Les centres de vaccination bretons se mobilisent durant toute cette semaine marquée par le pont de l'Ascension dont certains avec des horaires prolongés en soirée : 25 d'entre eux seront ouverts jeudi 13 mai et 37 centres pour le week-end du 15 et 16 mai. "Les professionnels de santé libéraux (pharmacies, médecins et infirmiers) sont également mobilisés pour l’accélération de cette campagne avec les vaccins AstraZeneca et Janssen, avec mise à disposition de doses complémentaires" précise l'ARS dans un communiqué.

Dépistage conseilllé

Le dépistage va aussi s'accélérer cette semaine "par des opérations grand publics dans toute la région... avec des équipes de médiateurs de lutte anti-covid ... dans de nombreux lieux publics (marché, parcs…) ainsi que dans les gares".