Brides-les-Bains : les thermes vont rouvrir le 29 juin après plus d'un an de fermeture

Bientôt la fin de la série noire aux thermes de Brides-les-Bains ? Après une saison totalement blanche en raison de la présence d'une bactérie dans l'eau, l’établissement savoyard a du faire face à une autre crise, celle du coronavirus. Fermés depuis avril 2019, les thermes accueilleront enfin les curistes à partir du 29 juin, en appliquant un strict protocole sanitaire.

De gros travaux

Afin de garantir la sécurité, tout le système d’approvisionnement de l’eau thermale, du réservoir au forage de la source, a été remplacé. De nouvelles canalisations en inox ont été installées, ainsi qu'un nouveau système de stockage de l'eau. Un investissement de plus de 3 millions d'euros consécutif à la découverte dans l'eau en avril 2019 de la bactérie pseudomonas.

Suite à cette première fermeture et 9.000 cures annulées, véritable catastrophe économique pour le village de 500 habitants, la direction des thermes espérait enfin accueillir les curistes à partir du 30 mars 2020. Mais la pandémie de Covid-19 est passée par là.

Protocole sanitaire

Cette fois devrait donc être la bonne. Le gouvernement ayant donné son feu vert à la reprise de la saison thermale cet été, la direction de l'établissement savoyard annonce une réouverture totale pour le 29 juin prochain. Exceptionnellement, la saison se prolongera jusqu'au 21 novembre, à condition de respecter un protocole sanitaire strict, validé par la Direction Générale de la Santé (DGS).

Il comprend un suivi médical renforcé pour les cures conventionnées, une formation du personnel, et des aménagements dans l'organisation du parcours de soin. Une visite médicale sera réalisée à l'arrivée, et les curistes devront obligatoirement porter un masque dans les zones sèches (accueil, couloirs, vestiaires, sales de conférences). La distanciation physique devra être respectée lors des séances de soins collectifs et d'activités sportives comme la gym aquatique.

Dans un communiqué, les Thermes annoncent que l'application de ce protocole "permettra d’ouvrir simultanément les Thermes, le Grand Spa Thermal, la piscine publique, ainsi que les hôtels, restaurants et commerces".