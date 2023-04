Brive déclare la guerre au moustique tigre

"Dès que l'on était dehors, on était piqué. On n'a pas mangé dehors", se souvient une habitante de Brive. L'été dernier, la cité gaillarde a été envahie par le moustique tigre , une espèce très active la journée et en début de soirée . Alors pour éviter une nouvelle invasion cet été, la mairie de Brive a présenté, ce mardi, un large projet de traitement biologique des lieux privilégiés par ce nuisible pour se reproduire.

Une brigade dédiée de 34 personnes a été crée par la mairie. "C'est vraiment un combat de tous, de tous les petits gestes du quotidien", précise Frédéric Soulier, le maire de Brive. Des référents, bénévoles, seront chargés de se rendre chez les habitants pour diffuser les bonnes pratiques :

Supprimer ou vider tous les contenants où l’eau peut s’accumuler car c'est au contact de l'eau que les œufs éclosent .

. Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine.

Couvrir les bidons, citernes ou bassins de récupération d'eau de pluie pour les rendre inaccessibles aux moustiques.

Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie pour que l'eau ne stagne pas dans les gouttières.

Ranger à l'abri de la pluie tous les stockages pouvant contenir de l'eau.

Entretenir les espaces extérieurs, évacuer les petits détritus, les encombrants, les déchets verts.

Un large traitement biologique

78 sites prioritaires ont été établis par la municipalité gaillarde, notamment près des lieux d'accueil des enfants et des personnes âgées. La brigade ainsi crée sera chargée d'aller détruire les nids dans les 8.000 avaloirs et bouches d'égout de la ville. "On utilisera des produits anti larvaire qui sont utilisés contre le moustique commun. Dans les régions touristiques du Sud, c'est comme ça qu'ils ont réussi à maîtriser la prolifération du moustique commun", explique Florence Marty du service hygiène et santé à la ville de Brive.

Autre possibilité, piéger les femelles qui pondent les œufs. Ce dispositif est expérimenté dans trois quartiers à Brive. "Mais on essaie d'agir au stade larvaire. C'est de la prévention car nous n'avons pas la possibilité de vider l'eau stagnante systématiquement de nos avaloirs", termine Florence Marty.