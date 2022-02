Brive : l'hôpital en tension repasse au niveau 2 du plan blanc et en appelle au civisme des habitants

L'hôpital de Brive active le plan blanc au niveau 2 pour la troisième fois depuis novembre dernier. En cause un ensemble de facteurs qui ont fortement saturé l'établissement. La vague omicron en premier lieu : 52 personnes sont actuellement soignées pour des formes graves dont 4 en réanimation. S'ajoute une forte activité avec entre 120 et 130 passages aux urgences chaque jour, des opérations chirurgicales qui ne peuvent plus être déprogrammées.

Un appel au civisme

Tout cela sur fonds d'un manque de lits et d'un absentéisme grandissant de soignants malades eux-mêmes. Conséquence : l'hôpital rappelle certains personnels même positifs et des retraités. "On va chercher vraiment toutes les ressources qui sont à notre disposition, précise le directeur adjoint Michel Da Cunha". Des malades ont été transférés vers l'hôpital de Tulle et la clinique des Cèdres. Le centre hospitalier lance par ailleurs un appel au civisme des habitants pour ne venir aux urgences qu'en cas de nécessité