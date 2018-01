La maternité des Trois-Provinces à Brive est née officiellement le 23 janvier. C'est le nom de la maternité issue du regroupement entre celle de l'hôpital et celle de la clinique Saint-Germain. Une fusion qui permet de proposer une prise en charge plus complète.

Physiquement la nouvelle maternité reste celle du centre hospitalier. Les locaux ont été réaménagés et étendus pour contenir 28 lits. Et pour permettre aux personnels soignants de la clinique, quasi tous transférés, et à ceux de l'hôpital de travailler ensemble désormais. "Nous prenons le meilleur des deux équipes. Donc on va regrouper toutes les compétences" explique Delphine Vaudry, cadre sage-femme. "C'est une maternité atypique" renchérit Vincent Delivet. "Parce que nous avons je pense réussi à allier le souci du bien-être de la femme, de son enfant et de son accompagnant, et les impératifs de sécurité"

Une prise en charge maximale

En clair cela veut dire que les spécificités des deux anciennes maternités sont désormais conjuguées. Ce qui va permettre à la maternité des Trois-Provinces, d'offrir une prise en charge maximale et étendue, avant, pendant et après la naissance. Avec des pratiques qui étaient plus développées auparavant à Saint-Germain, comme l'accompagnement renforcé à l'allaitement ou le peau à peau, et des dispositifs de sécurité plus pointus apportés par l'hôpital avec notamment un suivi très serré des grossesses pathologiques et des naissances par césarienne.

Plus de nature

La nouvelle maternité proposera également une aide à la parentalité personnalisée. Une salle nature a été aménagée au bloc obstétrical pour proposer en outre un panel de services qui respectent plus la physiologie. L'ambition de la nouvelle maternité est de réaliser 1500 accouchements par an.