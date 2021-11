Bronchiolite : 12 régions désormais en phase épidémique

Désormais seule la Corse semble à peu près épargnée par l'épidémie de bronchiolite, mais elle est tout de même placée en phase pré-épidémique. Selon le dernier bulletin de Santé publique France, publié ce mercredi, cette maladie qui touche les bébés concerne 12 départements sur 13. L'Agence nationale de santé publique souligne que l'épidémie est particulièrement virulente cette année. L'an passé, la France avait été épargnée, grâce notamment aux phases de confinement et au respect des gestes barrières.

Dans son point hebdomadaire sur cette maladie respiratoire qui touche les bébés, l'agence Santé publique France note une "poursuite de l'augmentation forte des indicateurs de surveillance de la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans". Avec la Bretagne passée cette semaine en phase épidémique, seule la Corse reste, pour la métropole, en phase pré-épidémique. Lors de la semaine du 25 octobre, parmi les 4.189 enfants de moins de deux ans vus aux urgences pour bronchiolite, 3.777 (90%) étaient âgés de moins d'un an et 1.395 (33%) ont été hospitalisés.

L'hiver dernier, les confinements et les gestes barrières anti-Covid ont contribué à bloquer tous les virus, dont le VRS (virus respiratoire syncytial), responsable de la bronchiolite. Les enfants ont été moins infectés que d'habitude et sont donc moins immunisés, ce qui laisse craindre une épidémie plus forte cette année. Ce phénomène pourrait aussi concerner d'autres virus hivernaux, dont ceux de la grippe ou de la gastro-entérite. Pour éviter la propagation des virus hivernaux, les autorités sanitaires insistent sur la nécessité de poursuivre les gestes barrières (lavage des mains, masques, distance de sécurité).