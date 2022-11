Bronchiolite au CHU de Nantes : "On fait de la réanimation dans les couloirs"

La bronchiolite frappe tôt et fort cette année. Mais pour le Pr Christèle Gras Le Guen, cheffe du service pédiatrie au CHU , le problème à Nantes vient du manque chronique de lits en soins critiques, pas de la virulence de l'épidémie : "Si l'épidémie est particulièrement compliquée cette année, ce n'est pas tant à cause de sa virulence que de notre système de soins qui est dans un tel état de délabrement qu'on n'est pas capable d'y faire face."

Pour la praticienne hospitalière, cheffe de service depuis 12 ans, la situation est de plus en plus critique : "Tous les ans, on dit qu'il faut nous aider, que ça ne peut plus durer. On est dans des périodes de suractivité terrible, où les infirmières sont en sous-effectif. On manque de mètres carrés, de matériels, de lits." A cela s'ajoute une autre donnée : la démission des personnels. "Les uns après les autres, des soignants ont quitté l'hôpital épuisés, démotivés, ne trouvant plus de sens à leur métier. Il y a donc des lits de fermés et aujourd'hui on est obligé de transférer des enfants en réanimation à 200km de chez eux", explique Christèle Gras Le Guen.

A Nantes où l'épidémie de bronchiolite a démarré un mois plus tôt que d'habitude, Christèle Gras Le Guen dresse un tableau très sombre des urgences pédiatriques : "Tous les lits sont occupés depuis des semaines, avec plus de 100% d'occupation. On fait de la réanimation dans les couloirs. On pousse des enfants aux urgences dans des petits coins pour pouvoir leur administrer de l'oxygène en attendant qu'une place se libère. L'autre nuit encore, on a transféré un enfant à Rennes. Le manque de lits en soins critiques est criant."

La cheffe de service n'a pourtant pas demandé à déclencher le plan blanc au CHU, pour obtenir des renforts : "Le plan blanc en pédiatrie ne permet pas d'aller chercher des infirmières dans tout l'hôpital et de les faire travailler dans des secteurs où elles ne sont pas formées. Il faut du personnel spécifique et ce personnel spécifique est déjà à 100% mobilisé. La pédiatrie, ce n'est pas un adulte en plus petit. C'est ce qu'on essaie de faire entendre depuis des années sans être entendus."

Un vaccin contre la bronchiolite est actuellement en phase de test

Le meilleur moyen de désengorger les urgences pédiatriques, c'est encore que les bébés n'attrapent pas la bronchiolite. Dans son cabinet de Saint-Sébastien-sur-Loire, la pédiatre Cécile Guiheneuf fait passer le message aux parents : "Un nouveau-né qui sort de la maternité, il ne faut pas qu'il voie trop de monde, c'est vraiment une personne fragile. Il faut éviter le tabagisme, il faut éviter aussi de promener les nourrissons dans les centres commerciaux."

Des conseils toujours utiles, en attendant le vaccin pour protéger les bébés de la bronchiolite. Il est actuellement en phase de test. Au CHU de Nantes et dans le cabinet du Dr Guiheneuf, les nouveau-nés sont invités à participer à cette étude, baptisée Harmonie. La pédiatre de Saint-Sébastien se veut rassurante : "Personnellement, dans les enfants que j'ai inclus, il n'y a vraiment pas eu d'effets secondaires reportés. On espère avoir pour les années à venir quelque chose à proposer pour éviter ces bronchiolites qui laissent parfois des séquelles au niveau respiratoire et, dans ce cas, on est obligé de mettre un suivi en place et un traitement de fond."

D'ici là, pour faire face à cette épidémie de bronchiolite, le Dr Guiheneuf rappelle que des astreintes pédiatriques sont mises en place depuis mi-octobre et jusqu'à fin mars sur l'agglomération nantaise, le samedi entre 12h et 20h et le dimanche entre 8h et 20h. Les rendez-vous se prennent sur Doctolib . La pédiatre en profite pour rappeler une règle de base aux parents : "Que les gens qui ne viennent pas aient la politesse d'annuler leur rendez-vous, c'est la moindre des choses. Chacun doit faire un effort". Surtout par temps d'épidémie et d'urgences pédiatriques surchargées.

