Bronchiolite chez les bébés : la kiné respiratoire peut désengorger les urgences pédiatriques

Chloé Riedel est spécialiste de la kiné respiratoire chez les nourrissons. Ces derniers temps, elle reçoit près de 10 bébés par jour pour soigner des bronchiolites. En cas d'encombrement des bronches, les kinés pratiquent "un drainage bronchique, assez impressionnant quand on le voit à la télé et qui n'est pas recommandé par la Haute Autorité de Santé. En revanche, il reste efficace." La HAS estime que cette pratique ne doit pas être obligatoire chez les enfants de moins d'un an, pour lesquels il s'agit de la première infection.

ⓘ Publicité

"Je pense que les médecins ont été mal informés sur la kiné respiratoire, estime Chloé Riedel, praticienne à Cabestany. Il ne s'agit pas forcément de drainage bronchique, mais aussi de nettoyage nasal et de surveillance quotidienne." Elle recommande donc de se rendre d'abord chez un médecin en cas de bronchiolite, avant d'aller aux urgences et ainsi éviter d'engorger les services d'urgences pédiatriques.