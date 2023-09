Bronchiolite : des difficultés d'approvisionnement du Beyfortus, liées à une forte demande

Les autorités sanitaires recommandent de "suspendre les prescriptions" du Beyfortus et les livraisons en pharmacie seront temporairement suspendues, ont-elles annoncé ce vendredi. En cause, des difficultés d'approvisionnement dues à une forte demande. Cette décision concerne le dosage 100 mg de ce nouveau médicament préventif de la bronchiolite, réservé aux bébés de plus de cinq kilos et vendu en pharmacie, a précisé la Direction générale de la Santé (DGS).

"Afin d'être en mesure d'honorer les commandes déjà passées, la livraison des officines en doses de nirsevimab 100 mg (le nom de la molécule, ndlr) est temporairement interrompue", selon un message du ministère de la Santé adressé aux professionnels. La DGS "recommande de suspendre les prescriptions de nirsevimab 100 mg en ville", ajoute ce texte, soulignant que les commandes avaient "fortement augmenté sur le début de la semaine".

L'ensemble des commandes passées par les officines jusqu'au 25 septembre inclus seront toutefois "livrées dans les prochains jours", précise la DGS. Et "une deuxième livraison française de doses de Beyfortus 100 mg est prévue début novembre".

"Demande exceptionnelle"

La campagne d'immunisation des nourrissons avec le Beyfortus a débuté mi-septembre. Au total, 200.000 doses ont été commandées par les autorités, en deux dosages : 50 mg pour bébés de moins de cinq kilos et 100 mg pour les bébés d'un poids supérieur. Mais face à l'engouement des parents pour cette injection qui protège toute la saison, le ministère a dû revoir mardi l'organisation de la campagne, en réservant le plus faible dosage aux maternités et l'autre aux pharmacies de ville.

Côté industriel, le groupe Sanofi dit "travailler" avec son partenaire britannique AstraZeneca, le "détenteur de l'autorisation de mise sur le marché du Beyfortus et responsable de la production, pour identifier des solutions permettant de répondre à cette demande exceptionnelle".

"Environ 50% des pharmacies en France ont commandé une ou plusieurs doses de Beyfortus 100 mg depuis le 15 septembre", détaille à l'AFP le géant pharmaceutique français. Au total, "11.220 pharmacies auront été livrées sur la période", ce qui correspond au calendrier d'approvisionnement prévu au départ, selon Sanofi.

Le Beyfortus vise à éviter aux bébés d'être infectés par le virus respiratoire syncytial (VRS), principal responsable de la bronchiolite. Selon les dernières données, datant de la semaine dernière, les hospitalisations liées à la bronchiolite commencent à augmenter mais restent à un niveau "faible".