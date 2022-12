Bronchiolite du nourrisson : lancement de "SOSkiné" pour désengorger les urgences de Nouvelle-Aquitaine

L'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, les représentants des masseurs-kinésithérapeutes et AquiRespi, le réseau régional de santé respiratoire, annoncent ce jeudi 22 décembre à Bordeaux le lancement du site "SOSkiné", un nouveau service de prévention de la bronchiolite du nourrisson. Si le pic de l'épidémie a été atteint il y a deux semaine en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de cas reste très important : 24% des passages aux urgences des enfants de moins de 2 ans sont liées à la bronchiolite.

"SOSkiné, c'est un site qui permet d'avoir accès aux kinésithérapeutes qui prennent en charge la bronchiolite en semaine et à proximité du domicile des parents", explique Marik Fetouh, kinésithérapeute et directeur d'AquiRespi, le Réseau de santé respiratoire de Nouvelle-Aquitaine. Plus de 500 kinés de la région se sont déjà inscrits sur la nouvelle plateforme.

Pneumo-pédiatre et pneumologue au CHU de Bordeaux, Vincent Boisserie-Lacroix parle d'une "réponse de santé publique". "Le kiné va bien sûr examiner l'enfant, se renseigner sur d'éventuels antécédents, vérifier si le nourrisson est en détresse respiratoire, ce qui nécessiterait de passer soit à l'hôpital, soit chez le médecin. Et il va expliquer aux parents les soins donnés, s'assurer que le bébé n'est pas encombré au niveau respiratoire, et si c'est le cas, il fera une séance de kiné complète en indiquant aux parents comment moucher le nez de leur enfant. Le rôle du kiné est également d'informer les parents sur l'alimentation qu'il faut fractionner afin d'éviter que le bébé risque ne s'essouffle et vomisse".

L'ARS défend la kiné respiratoire

Bien que la Haute Autorité de Santé (HAS) ne recommande pas la kinésithérapie respiratoire en cas de bronchiolite, l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine tient à défendre la pratique. "La prise en charge respiratoire a évolué. La kiné respiratoire permet de désencombrer l'enfant, explique Véronique Billaud, directrice générale adjointe de l'ARS. La technique est tout à fait sûre et tout à fait efficace en termes d'organisation des soins. Elle permet une première prise en charge très précoce à des moments où il faut plusieurs jours pour avoir une consultation médicale. Là, les parents peuvent avoir un rendez-vous de kiné dans la journée ou le lendemain en appelant SOS kiné ou en regardant sur le site internet. Nous remercions les kinés d'avoir mis en place ce dispositif de prise en charge".

La kiné respiratoire permet également de désengorger les services d'urgences "saturés dans de nombreux départements", les centres du SAMU (records d'appels à Bordeaux ces derniers weekends) et les cabinets de SOS Médecins. "La situation épidémique nécessite que chacun prenne sa part de responsabilité", poursuit Véronique Billaud. "La prise en charge des kinés permet d'améliorer l'état de santé des nourrissons, de parfois éviter la bronchiolite et de désencombrer les services d'urgence."

Une triple épidémie pour les fêtes de fin d'années

Si l'ARS salue l'implication des kinés dans la lutte contre la bronchiolite du nourrisson, c'est aussi en raison du manque de soignants. "En cette période de fêtes, les médecins et les professionnels de santé prennent aussi leurs congés. C'est tout à fait légitime. Ils en ont besoin parce qu'ils ont eu des périodes très très chargées ces derniers mois. Et donc nous avons plus de malades et moins de soignants", indique la directrice générale déléguée de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.

En cette fin d'année, la France est confrontée à une triple épidémie. Pour Véronique Billaud, il s'agit d'"une situation inédite. Nous avons à la fois le Covid qui reste à un niveau élevé, même s'il y a heureusement beaucoup moins de formes graves. Nous avons la bronchiolite, qui a été très précoce et très forte et des pics épidémiques dépassant ceux des années antérieures. Et puis une épidémie de grippe beaucoup plus précoce qui est arrivée deux mois plus tôt. Les années précédentes, nous avions les gestes barrières qui nous ont protégés et cette année nous les appliquons moins. On voit que la courbe épidémique de grippe est verticale. Nous ne sommes pas au pic et cette épidémie sollicite beaucoup le système de soins. D'où la nécessité de se protéger et d'appliquer tous les gestes de prévention".

Triple épidémie