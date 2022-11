Bronchiolite en Bretagne : "le pic est attendu pour début décembre", explique Amélie Ryckewaer, pédiatre

La bronchiolite touche actuellement la Bretagne mais aussi toute la France. Le nombre de patients hospitalisés étant au plus haut depuis 10 ans. Conséquence, le ministre de la Santé annonce l’activation du plan ORSAN, qui entraîne le déclenchement du plan Blanc dans tous les établissements de santé. Mais dès maintenant, les hôpitaux sont déjà en tension car ils doivent gérer une triple épidémie (Covid, grippe et bronchiolite). Pour en parler avec nous, Amélie Ryckewaert, pédiatre au CHU de Rennes.

France Bleu Armorique : Elle en est ou la bronchiolite chez nous en Bretagne ?

Amélie Ryckewaert : Elle en est à un niveau très, très élevé. C'est-à-dire que dans un contexte d'augmentation constante du flux de passage aux urgences pédiatriques, on a une épidémie qui est effectivement plus précoce et plus forte, avec des taux d'infection qui sont en nette augmentation. Et malheureusement, on sait qu'on n'a pas encore atteint le pic de la bronchiolite pour cette année.

Dans votre service pédiatrie, on est déjà saturé ?

Oui, on est en tension puisque, comme je le disais, on a une augmentation globale du nombre de flux et on a aussi une augmentation du nombre de passages pour bronchiolite. C'est vrai que cette épidémie de bronchiolite, on la connaît bien puisqu'elle arrive tous les ans à peu près à l'automne. Mais cette année, c'est plus tôt et il y a plus d'enfants. Il semblerait qu'il y a quand même plus d'enfants qui ont besoin d'être hospitalisés aujourd'hui pour notre service. La bronchiolite, ça représente un quart des passages des enfants de moins de deux ans, dont un tiers ont besoin d'être hospitalisés. Donc oui, on est déjà en tension avec des grosses difficultés d'hospitalisation.

Pourquoi on en est arrivé dans cette situation-là ? C'est lié à la crise Covid ?

On en est probablement là parce qu'il y a eu une levée des gestes barrières. Ce qui est certain, c'est qu'on a été fortement protégés avec le port du masque. Donc il y a cette circulation du virus qui est effectivement largement favorisée par l'arrêt des gestes barrières. Et puis, il y a probablement aussi des nourrissons et des nouveau-nés qui sont moins immunisés contre ce virus de la bronchiolite, justement parce que les mois précédents, les enfants et les adultes ont été protégés de cette infection virale.

Alors le risque, c'est cette triple épidémie de grippe bronchiolite. Est-ce que ça veut dire que votre service va être renforcé pendant cette période ?

Alors on fait ce qu'on peut pour renforcer le service. On a déjà anticipé l'ouverture de lits hivernaux au mois d'octobre et on projette aussi d'avoir du renfort de professionnels dès le mois de novembre. Après en ce qui concerne le CHU de Rennes, on est très limité par des incapacités de lits d'hospitalisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pousser les murs. On a des difficultés à ouvrir de nouveaux lits et donc on s'adapte au quotidien en priorisant les enfants qui ont besoin d'être hospitalisés, en essayant de prioriser les nouveaux-nés, les nourrissons, ceux qui ont le plus besoin. Et puis on fait des transferts quotidiens pour l'ensemble des enfants atteints de cette pathologie.

Quels sont les symptômes de la bronchiolite ? Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là ?

Alors ça commence par un rhume banal, avec ensuite un enfant qui se met à tousser, toux sèche, puis tout grasse. Et puis un encombrement avec des difficultés respiratoires, puis des difficultés alimentaires. Je conseille aux parents d'aller sur le site de la Haute autorité de santé. Il y a une fiche d'information à destination des parents en cas de première bronchiolite qui est très bien faite pour aider justement à détecter les signes de gravité. Après il faut pouvoir consulter en priorité son médecin traitant, ne pas hésiter à appeler le 15 qui peut aider à trouver un rendez-vous et bien sûr venir aux urgences si vous êtes inquiets.