Bronchiolite en Dordogne : plusieurs enfants transférés depuis l'hôpital de Périgueux, la pédiatrie saturée

Actuellement, 24 enfants sont hospitalisés à l'hôpital de Périgueux à cause de la bronchiolite et des autres virus respiratoires. Photo d'illustration

Le service pédiatrie de l'hôpital de Périgueux est en tension c'est pourquoi le niveau 2 du plan blanc est activé. Ce mardi, 24 enfants sont soignés pour des bronchiolites ou pour des pathologies respiratoires explique le docteur Laurent Pradeaux, chef de service pédiatrie. "Tous les lits sont plein et certaines chambres sont doublées, on est en surnombre c'est sûr. Dès qu'on fait sortir des enfants, tout de suite les lits sont pris". Les 18 lits de son service sont occupés et les six autres enfants sont soignés aux urgences "en attendant d'avoir la place en pédiatrie".

ⓘ Publicité

Des enfants de Dordogne transférés

Les enfants les plus gravement touchés ont été transférés vers d'autres hôpitaux comme Bordeaux, Limoges ou Brive "entre 5 et 6 enfants" selon le chef du service pédiatrie car l'hôpital de Périgueux n'est pas équipé pour de la réanimation pédiatrique.

Le service pédiatrie a déjà connu des périodes de tension à cause de la bronchiolite mais jamais aussi tôt "d'habitude, c'est plus à la fin du mois de décembre" déclare le docteur Pradeaux s'inquiète pour les semaines à venir : "On n'explique pas cette poussée de bronchiolite qui nous submerge [...] on ne sait pas trop comment ça va évoluer car si l'on doit continuer sur les trois ou quatre prochains mois à ce rythme là, ce sera très compliqué".

Des enfants plus âgés touchés cette année

Pourquoi le virus de la bronchiolite arrive plus tôt que prévu, il est trop tôt pour le dire selon le chef de service pédiatrie à l'hôpital de Périgueux. Il a remarqué que les enfants hospitalisés cette année sont plus âgés que les autres années "on a des enfants jusqu'à un ou deux ans". Le médecin évoque la possibilité d'enfants qui ne sont pas totalement immunisés "il y a peut-être une immunité qui ne s'est pas bien faite pendant la période covid".

L'hôpital de Périgueux s'organise pour faire face au virus

Avec l'activation du niveau 2 du plan blanc, l'hôpital peut rappeler des soignants sur leurs congés, déprogrammer certains examens pour pouvoir réserver les créneaux aux enfants, réorganiser les services pour ouvrir plus de lits en pédiatrie ou encore recruter en intérim pour faire face aux besoins. "On essaye d'économiser le personnel qui est très sollicité mais cela reste très tendu" affirme le chef de service.

Le docteur Laurent Pradeaux rappelle qu'il ne faut pas venir aux urgences directement et qu'il faut toujours appeler le 15 avant. Il estime que "les médecins généralistes sont des relais et qu'ils doivent faire le maximum pour maintenir les enfants à domicile". Le chef du service pédiatrie rappelle qu'un enfant malade ne doit pas être mis à la crèche et que les parents doivent toujours bien se laver les mains s'ils sont enrhumés avant de s'occuper des enfants.