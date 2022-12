Hausse des cas de bronchiolite en Pays de la Loire : l'ARS rappelle les bons réflexes aux parents

Comme dans tous le pays, l'épidémie de bronchiolite progresse dans la région, "avec un niveau supérieur à celui observé au cours des dix dernières années", précise l'ARS des Pays de la Loire. En effet, le taux de passage aux urgences pour bronchiolite chez les moins de 2 ans s’élève à 39% dans notre région la semaine du 21 au 27 novembre (contre 34% la semaine précédente) et le taux d’hospitalisation pour bronchiolite après passage aux urgences chez les moins de 2 ans passe à 58% (contre 56%).

"Cette progression des indicateurs pourrait se poursuivre au cours des prochaines semaines", prévient l'ARS, dans un contexte de fortes tensions dans les services d'urgences et de pédiatrie conduisant certains hôpitaux, comme le CHU de Nantes, à déclencher le plan blanc . C'est pourquoi l’Agence régionale de santé invite les parents de nourrissons à adopter les bons réflexes.

Que faire si mon enfant est malade ?

"Les réelles urgences sont plutôt rares, rassure l'ARS. Le plus souvent, une simple consultation médicale permet d’établir un diagnostic et de prescrire le traitement adapté. De façon générale, si mon enfant est malade, j’évalue la situation : je vérifie qu’il continue à manger, à boire, à jouer, à sourire, à communiquer. Si c’est le cas, je ne m’inquiète pas. Sinon, j’appelle mon médecin traitant. J’évite de me déplacer aux urgences sans un avis préalable."

Les situations qui nécessitent un appel au 15 : En cas de signes de gravité : gêne pour respirer, enfant inconscient ou sans réaction, convulsions...

Les situations où il faut se rendre aux urgences, après appel au 15 : Fièvre supérieure à 38° chez les enfants de moins de 3 mois, vomissements et diarrhée avec signes de déshydratation (l’enfant a un comportement inhabituel, anormalement fatigué avec besoin de sommeil important, il est difficile à réveiller et gémit, il est pâle et a les yeux cernés, il a une respiration accélérée)...

Les situations où il ne faut pas se déplacer systématiquement aux urgences : Fièvre supérieure à 38° chez les enfants de plus de 3 mois, vomissements et diarrhée sans signes de déshydratation, toux sans gêne respiratoire, éruption sur la peau, sans fièvre...