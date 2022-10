Bronchiolite : l'épidémie continue sa progression, huit nouvelles régions touchées

L'épidémie de bronchiolite gagne du terrain en France. Selon les dernières données de Santé publique France publiées mercredi, huit nouvelles régions sont touchées, portant le nombre total de régions concernées à douze. Les huit nouvelles régions à passer en phase épidémique sont l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne, le Centre-Val de Loire, le Grand Est, la Normandie, les Pays de la Loire et la Guyane.

Les régions Hauts-de-France, l'Ile-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie étaient déjà en phase épidémique depuis la semaine dernière. Selon Santé publique France, 2.959 enfants de moins de deux ans ont été reçus dans les services des urgences pour bronchiolite la semaine du 10 octobre, contre 2.058 la semaine précédente, celle du 3 octobre. Cela représente une hausse de près de 44%, en une semaine, indique l'agence de santé. Près de 973 ont finalement été hospitalisés, contre 659 la semaine du 3 octobre.

Les services de pédiatrie sous tension

En métropole, seule la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur n'est pas en phase épidémique, elle est en phase pré-épidémique. La propagation de l'épidémie est plus précoce, comme l'an dernier, et pourrait avoir un impact sur les services de pédiatrie. La semaine dernière, Santé publique France faisait part de son inquiétude. En temps normal, l'épidémie de bronchiolite suit le même schéma saisonnier d'une année sur l'autre : elle démarre entre fin octobre et mi-novembre, atteint un pic en décembre, se termine fin janvier voire fin février.

Mais cette temporalité a été affectée depuis le Covid-19, dans de nombreux pays. L'épidémie 2020-2021 a été beaucoup plus tardive, avec un début mi-février 2021, et a eu un impact moindre qu'habituellement. A l'inverse, l'épidémie 2021-2022 a été plus précoce, dans un contexte de fin des confinements : elle a démarré début octobre et eu un impact sur l'ensemble de la saison plus important que d'ordinaire.