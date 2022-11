Bronchiolite : l'Hôpital mère-enfant de Limoges déclenche son plan blanc

L'épidémie de bronchiolite touche désormais les urgences pédiatriques de l'Hôpital mère-enfant à Limoges. Le nombre de passage quotidien est passé d'environ 70, il y a trois semaines, à une centaine aujourd'hui. Avec un passage plus important, les services sont obligés de se réorganiser et le plan blanc a été déclenché ce jeudi soir.

Il a par exemple fallu ouvrir des lits supplémentaires explique le responsable du service pédiatrie le docteur Vincent Guigonis : "Les 10 lits, qui étaient prévus, ont été ouverts plus tôt. Et là, nous sommes obligés d'ouvrir 10 lits supplémentaires qui eux n'étaient pas prévus parce que sinon on ne pouvait pas recevoir tous les enfants."

Un enfant transféré à l'hôpital de Périgueux

Mais, pour ouvrir ces lits le personnel est mis à contribution : heures supplémentaires et congés écourtés. La direction fait aussi appel à l'intérim avec trois infirmières et deux aides-soignantes en plus par jour. Des patients sont également pris en charge dans d'autres services.

Malgré cela, il y a eu des déprogrammations d'interventions, mais il ne devrait pas y en avoir d'autre la semaine prochaine fait savoir la direction. Un enfant a aussi dû être transféré à Périgueux cette semaine, faute de place à Limoges.

Les urgences en dernier recours

Pour réduire la pression, il faut d'abord éviter que les petits tombent malade, en limitant "la transmission des virus en faisant attention en se lavant les mains et ne pas faire trop de câlins" explique Vincent Guigonis.

Pour l'instant cela tient, mais le temps d'attente aux urgences est impacté. D'ailleurs, la direction demande aux familles de venir seulement en cas de véritable urgence et un seul parent pourra accompagner l'enfant. La situation pourrait perdurer jusqu'à Noël.

Par ailleurs, l'hôpital va aussi contacter des professionnels de santé et des retraités du HME la semaine prochaine, pour savoir s'il peuvent aider. Et en espérant que l'épidémie de grippe attende le début d'année prochaine pour atteindre son pic. Sinon, les fêtes risquent d'être compliquées.