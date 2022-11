Bronchiolite : la crise en pédiatrie s'aggrave alertent les professionnels, réunion au ministère mercredi

L'épidémie de bronchiolite, maladie respiratoire qui touche les bébés et les conduit parfois à l'hôpital, continue de s'étendre en France, aggravant la crise des services pédiatriques. Le collectif-Pédiatrie qui a adressé un courrier à Emmanuel Macron il y a dix jours doit tenter de le lui remettre en main propre et lui réitérer l'urgence de la situation ce mercredi. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé un plan d'urgence de 150 millions d'euros pour les "services en tension de l'hôpital", notamment en pédiatrie, sans satisfaire les protestataires.

À l'issue d'une visite à l'hôpital Necker à Paris ce mardi, le ministre de la Santé François Braun a annoncé qu'il recevra mercredi "l'ensemble des professionnels de la pédiatrie pour travailler sur la refondation non seulement de l'hôpital dans son ensemble, mais aussi de la filière de la santé de l'enfant". Sont conviés "les sociétés savantes, les personnalités de la pédiatrie qui travaillent sur ce sujet et tous ceux qui ont contribué au rapport de l'Igas (Inspection générale des affaires sociales)", a précisé le ministre. Cette réunion portera principalement sur "l'avenir de la filière de pédiatrie", a encore promis François Braun qui a reconnu avoir rencontré des "équipes fatiguées physiquement et moralement".

Les services pédiatriques saturés par l'épidémie de bronchiolite

Une filière saturée par l'épidémie de bronchiolite qui touche désormais "la quasi-totalité de la métropole", selon le dernier bilan hebdomadaire de l'agence Santé publique France, publié le 26 octobre. En métropole, seule la Corse n'est pas encore concernée, mais la région est désormais considérée en phase préalable. C'est en Ile-de-France que la situation est la plus dramatique. "31 enfants ont été transportés hors de l'Ile-de-France", en raison de la saturation des services de réanimation pédiatriques dans les hôpitaux franciliens selon le ministre de la Santé. Outre-mer, l'épidémie, déjà à l'œuvre en Guyane, a désormais gagné la Guadeloupe et la Martinique.

Courante et très contagieuse, la bronchiolite provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. Même si elle est angoissante pour les jeunes parents, elle est la plupart du temps bénigne. Dans certains cas, elle peut nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation.

Assises en avril

Au total, en métropole, 4.311 enfants de moins de deux ans sont passés aux urgences pour bronchiolite dans la semaine du 17 au 23 octobre, presque deux fois plus que la semaine précédente. Plus de 1.400 ont finalement été hospitalisés, un nombre plus élevé que ce qui est habituellement observé en octobre, qui confirme le scénario d'une épidémie plus précoce pour la deuxième année d'affilée. Lors du pic épidémique l'an dernier, quelque 2.000 enfants étaient hospitalisés en une semaine.

Des "assises de pédiatrie se tiendront en avril" a en outre confirmé le ministre, afin de tirer un bilan sur cette question d'urgences pédiatriques saturées, mais aussi d'évoquer "la prolongation du plan des 1.000 jours et la problématique des filières de pédopsychiatrie qui sont aussi en difficulté".