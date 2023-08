Bronchiolite : la Haute Autorité de santé donne son feu vert au remboursement d'un traitement préventif

Après l'épidémie particulièrement intense de l'hiver dernier , c'est un avis que beaucoup de professionnels et de parents attendaient. La Haute Autorité de santé (HAS) a donné ce mardi son feu vert au remboursement du Beyfortus, un traitement préventif contre la bronchiolite. Ce traitement, développé par AstraZeneca et Sanofi, pourra être administré dès la rentrée de septembre, sans aucune facturation aux patients.

Le Beyfortus est destiné aux nouveaux nés et aux bébés. Il s'agit d'un anticorps, administré sous forme d'injection dans la cuisse, à dose unique. Dans son avis favorable, la Haute Autorité de santé évoque un "progrès" dans la lutte contre la bronchiolite. Le Beyfortus est le seul médicament, à ce jour, permettant de prévenir l'apparition du virus chez tous les nourrissons, prématuré ou né à termes. Il a déjà été approuvé par les États-Unis le mois dernier et par la Commission européenne l'an dernier.

La bronchiolite touche chaque hiver près de 30% des nouveau-nés, soit environ 480.000 cas par an, rappelle la HAS. 2 à 3% des nourrissons de moins d’un an sont hospitalisés chaque année, avec moins de 1% de mortalité. Le virus se caractérise notamment par une gêne respiratoire avec toux et une respiration rapide et sifflante.

Le ministère de la Santé doit désormais se prononcer sur sa mise en œuvre.