Bronchiolite : la Manche et la Normandie en alerte rouge

La Manche et la Normandie viennent de passer au niveau épidémique pour la bronchiolite. Ce virus provoque des problèmes respiratoires chez les très jeunes enfants.

La bronchiolite fait son grand retour en Normandie. La région est passée la semaine dernière en phase épidémiologique selon les chiffres de Santé Publique France. Ce virus touche un tiers des enfants de moins de deux ans. Il provoque des problèmes respiratoires.

Christophe Lavenu nous éclaire sur ce virus hivernal. Il est kiné et porte parole du Réseau Bronchiolite Normand qui propose des consultations les week-end et les jours fériés.

Qu'est ce que la bronchiolite ?

C'est une maladie hivernale comme la gastro et la grippe qui reste dans la plupart du temps bénigne. Elle touche un tiers des enfants de moins de deux ans parce qu'ils ont moins de force pour expulser les secrétions.

Pour soigner la bronchiolite, ça passe par une visite chez le kiné. L'intervention est impressionnante, mais sans douleur ?

Avant toute chose, il faut passer chez son médecin généraliste qui diagnostiquera la bronchiolite et qui vous donnera une ordonnance pour avoir accès aux kinés. Le geste technique qui est utilisé pour désencombrer les enfants est assez impressionnant, mais non douloureux. Quand on rend l'enfant à ses parents, il s'arrête de pleurer instantanément !

un kiné de garde dans un rayon maximum de 30 km

Vous faites partie du Réseau Bronchiolite Normand qui assure des gardes de kinés les week-end et jours fériés. La Manche a intégré ce réseau il y a 2 ans. Est-ce que cela a permis de résoudre toutes les difficultés ?

Effectivement, c'est compliqué, mais on arrive quand même à couvrir le territoire normand. On a un kiné de garde dans un rayon maximum de 30 km. On essaie de faire évoluer le nombre de kinés de garde en fonction de l'avancée de l'épidémie.

La bronchiolite est un virus très contagieux. Avec les fêtes de Noël qui approchent, comment protéger les enfants de la bronchiolite ?

La bronchiolite est un virus extrêmement contaminant qui reste vivant pendant 6 heures sur vos mains et 30 heures par exemple sur un plan de travail. Avant de s'occuper de bébé, il est donc important de se laver les mains avec du savon. Le rhume de l'adulte, c'est la bronchiolite de l'enfant. Le rhume peut être transmis en faisant des bisous à son enfant. Il faut donc éviter d'en faire, même si ce n'est pas facile à cette période de l'année!

Pour joindre le Réseau Bronchiolite Normand : 02.35.71.70.82