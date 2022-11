Bronchiolite : la situation reste sous contrôle dans les hôpitaux landais

Ce jeudi 10 novembre, les hôpitaux de Dax et Mont-de-Marsan affirment que leurs services pédiatriques ne sont pas saturés (photo d'illustration).

Pas de consignes particulières jusqu'ici à l'hôpital de Mont-de-Marsan. Idem pour l'hôpital de Dax où depuis le début de la semaine cinq cas de bronchiolite ont été pris en charge. Ce jeudi 10 novembre, un seul de ces patients est encore hospitalisé et il reste deux lits disponibles. Les services de pédiatrie des Landes ne sont pas saturés selon les deux établissements_._ Le plan d'urgence national enclenché par le gouvernement leur permet avant tout de se tenir prêt dans le cas où la situation épidémique se dégraderait dans le département.

"Au bout d'un moment, même les zones rurales sont touchées" : l'inquiétude de certains professionnels de santé

Selon Aquirespi, réseau de santé respiratoire de Nouvelle-Aquitaine financé par l'ARS, l'épidémie va s'intensifier au fil des semaines. Son directeur, Marik Fetouh affirme que la bronchiolite est une épidémie qui se déplace du nord au sud mais aussi des grandes villes vers les petites communes : "En fait, le virus suit les enfants donc plus il y a d'enfants, plus il y a de transmissions et au bout d'un moment, même les zones rurales sont touchées."

"On peut s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation du nombre de cas de bronchiolite dans les Landes, d'autant plus qu'on n'a pas encore passé le pic épidémique." - Marik Fetouh, directeur d'Aquirespi

Par ailleurs, le CHU de Bordeaux est actuellement en très grande tension et l'une des solutions qui pourrait être envisagée d'après Marik Fetouh, "c'est le transfert des enfants qui ne pourraient pas accueillis à Bordeaux vers des centres hospitaliers généraux dans d'autres départements dont les Landes".