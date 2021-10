Bronchiolite : les gardes commencent ce week-end en Limousin

Elle est déjà arrivée dans une partie de la Nouvelle-Aquitaine, et notamment à Bordeaux. La bronchiolite arrive avec un peu d'avance. En Limousin, on s'attend à franchir le seuil épidémique d'ici une quinzaine de jours. Les gardes chez les kinés sont réactivées à partir de ce week-end.

Les gardes des kinés du réseau KRB (Kiné Respiratoire Bébé) reprennent ce week-end dans les trois départements du Limousin. La bronchiolite est déjà de retour dans une partie de la région Nouvelle-Aquitaine, notamment dans le secteur de Bordeaux.

En Limousin, où le seuil épidémique n'a pas encore été franchi, la situation reste calme pour l'instant. Le week-end dernier, en Haute-Vienne, cinq enfants ont été pris en charge contre plus de 30 en phase épidémique, selon le président de KRB87, Jean-Denis Canard, également kiné à Aixe-sur-Vienne.

Le Limousin, épargné pour l'instant

La principale raison est la densité de population beaucoup plus faible, même à Limoges, en comparaison à une ville comme Bordeaux. Mais les professionnels de santé le savent. L'épidémie va arriver d'ici une quinzaine de jours, un peu en avance sur le calendrier habituel, "du fait d'un certain _relâchement des gestes barrière_" pour Franck Frouard, kiné à Seilhac, en Corrèze, et co-président du réseau KRB en Limousin, mais aussi "d'un déficit d'immunité collective ces deux dernières années" rajoute Jean-Denis Canard, surtout chez les enfants nés après mars 2020. Les vacances de Toussaint ne vont probablement pas arranger les choses, car c'est traditionnellement l'occasion de se retrouver en famille.

Le VRS, le virus de la bronchiolite est très contagieux. Très souvent bénigne, elle peut parfois conduire à une hospitalisation, notamment chez les plus petits. Pour l'éviter, il faut continuer à maintenir les gestes barrière, se laver les mains, bien aérer les chambres des enfants et pour les parents porter du masque pour éviter de contaminer les enfants, car "le VRS engendre un simple rhume chez l'adulte".

La consultation d'un kiné-respiratoire se fait uniquement sur prescription médicale. En Limousin, pour les week-end et les jours féries, il faut appeler le 15. Le Samu prendra contact avec un kiné de garde, qui ensuite vous recontactera. Pour la Haute-Vienne, par exemple, cinq kinés seront de garde les prochains week-end, sur cinq secteurs géographiques du département.