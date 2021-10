L'épidémie de bronchiolite fait son retour en France. Les services de réanimation pédiatrique des hôpitaux d'Île-de-France sont saturés et deux régions, les Hauts-de-France et le Grand Est, sont placés sous surveillance "pré-épidémique", indique Santé Publique France.

Bronchiolite : les hôpitaux d'Île-de-France surchargés, le Grand Est et les Hauts-de-France sous surveillance

De plus en plus de bébés atteints de bronchiolite arrivent dans les services d'urgences pédiatriques.

L'épidémie de bronchiolite, maladie respiratoire d’origine virale qui touche principalement les enfants de moins de deux ans, est bel et bien en train de faire son retour en France. Dimanche, le Conseil scientifique disait craindre, dans un avis, une vague épidémique de "grande ampleur" cette année. Il semble que cette vague soit donc en train de toucher les tout-petits.

Trois régions sous surveillance

Trois régions ont été placées sous surveillance des agences régionales de santé : l'Île-de-France, qui a réactivé cette semaine ses cellules de crise à cause d'une vague de bronchiolites, le Grand-Est et les Hauts-de-France, qui sont passées en "phase pré-épidémique", selon le dernier bulletin de surveillance de Santé Publique France, en date du 6 octobre. Les autres régions sont en vert sur la carte de surveillance hebdomadaire.

Les services de réanimation pédiatrique déjà saturés en Île-de-France

En Île-de-France, où les cas sont les plus nombreux, les cinq services de réanimation pédiatrique, possédant environ 70 lits, sont actuellement saturés. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France s'inquiète de la surcharge des services de pédiatrie aussi tôt dans l'automne. L'épidémie de bronchiolite débute généralement à la mi-octobre, atteint un pic en décembre et se termine à la fin de l'hiver.

_Si les services de réanimation pédiatrique sont déjà saturés, cela risque d'être encore plus difficile au mois de novembre" - _Daniel Floret, professeur de pédiatrie à Lyon

"Nous ne sommes probablement pas encore au pic de cette épidémie de bronchiolite", s'est inquièté Daniel Floret, professeure émérite de pédiatrie à l'université Claude Bernard de Lyon et spécialiste des maladies infectieuses. "La situation peut empirer. Si les services de réanimation pédiatrique sont déjà saturés, cela risque d'être encore plus difficile au mois de novembre." Pour lui, "La conséquence est qu'il va falloir réorganiser les services de pédiatrie et transférer les enfants dans d'autres régions afin qu'ils puissent être pris en charge."

En cause, l'absence de virus l'an dernier et le relâchement des gestes barrières

Selon lui, le relâchement actuel des gestes barrières participe à l'émergence de cette forte épidémie, tout comme l'immunité des nourrissons, épargnés par le virus lors des deux dernières années. Chaque année, selon Santé publique France, environ 30 % des bébés de moins de deux ans sont touchés par la maladie de la bronchiolite.