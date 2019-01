Bronchiolite : les kinés de Poitiers soignent les bébés pendant l'hiver

Poitiers, France

Un bébé qui siffle en respirant, le nez bouché et l’appétit en berne, ce sont quelques uns des signes avant-coureurs d'une bronchiolite. L'infection respiratoire d'origine virale a atteint cet hiver un stade épidémique sur l'ensemble du territoire et poussé les kinésithérapeutes à organiser des gardes comme à Poitiers.

"On est un peu débordés, aujourd'hui dimanche comme hier, j'ai une vingtaine de patients et il y a des jours où c'est pire", explique Morgane Doré, masseuse-kinésithérapeute.

Pour trouver en urgence un kinésithérapeute durant les fêtes, les weekends et les jours fériés, vous pouvez vous rendre sur le site dédié et composer le 0 820 825 600.

Des gestes impressionnants pour certains parents

La bronchiolite est un rhume qui dégénère. "Ça part du nez et ça descend ensuite dans les bronches" résume Morgane Doré. Pour aider les bébés à respirer, les kinésithérapeutes font pression sur la poitrine afin de faire remonter l'air.

"Plus le bébé est petit, plus ça peut être impressionnant pour les parents quand c'est la première fois mais ça ne fait pas mal. On place nos deux mains sur le corps du bébé, une sur le thorax et l'autre sur l'abdomen et on effectue une pression afin de vider l'air qu'il y a dans les poumons et aider les sécrétions à remonter pour sortir."

Mère de Mia, un bébé de quatre mois atteint de bronchiolite, Mathilde n'était pas vraiment rassurée à la première séance. "Ça fait un petit peu peur et en plus de les entendre crier... Mais au final, quand on voit qu'ils arrivent à tousser et cracher leurs glaires, il suffit de laisser les professionnels de santé faire leur travail, nos bébés sont entre de bonnes mains"