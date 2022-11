Bronchiolite : les soignants de l'hôpital Clocheville de Tours se préparent à une nouvelle vague de malades

L'épidémie de bronchiolite reste à "un niveau très élevé" en France métropolitaine selon un nouveau bilan de Santé publique France publié ce mercredi 16 novembre. Cette épidémie, plus précoce que les autres années, frappe de plein fouet les urgences pédiatriques qui sont parfois débordées notamment à cause du manque de personnel. Il y a une semaine, Santé Publique France avait signalé des passages aux urgences et des hospitalisations à des niveaux records "depuis plus de 10 ans" . En revanche, depuis plusieurs jours, les autorités sanitaires signalent une baisse du nombre de patient "peut-être transitoire" selon leurs mots. La situation s'est calmée à l'hôpital Clocheville de Tours même si le répit semble de courte durée.

Des journées en dents de scie

Fin octobre, les hospitalisations pour bronchiolite ont augmenté de 20% sur une semaine aux urgences de Clocheville. En ce moment, c'est un peu plus calme pour les soignants : moins d'éclat de voix ou de grosses larmes dans les couloirs colorés des urgences. Mais les journées sont parfois en dents de scie comme l'explique Laura, auxiliaire de puériculture depuis quatre ans dans l'établissement : "Les journées ne se ressemblent pas. Depuis deux jours ça dépend : hier c'était le bazar, ce matin c'est plus calme" explique-t-elle même si la soignante assure que la situation était bien plus tendue il y a deux semaines. "Il y avait beaucoup de monde, avec la bronchiolite qui fait partie du tableau dans cette période-là".

Les vacances de la Toussaint ont fait ralentir l'épidémie

Une situation plus apaisée qui s'explique par les vacances de la Toussaint selon le docteur Yves Marot, chef des urgences pédiatriques de l'hôpital Clocheville de Tours : "Le réservoir de virus, il est essentiellement chez les enfants scolarisés et du coup le virus a moins circulé. Les grands frères et sœurs ne transmettent pas au bébé à la maison" explique-t-il. "C'est souvent comme ça, à cette époque" poursuit-il. Sauf qu'une nouvelle flambée est attendue avec le retour des enfants à l'école. Huit lits supplémentaires vont d'ailleurs être ouverts d'ici la fin de la semaine.

Des lits supplémentaires bientôt ouverts

Ces huit lits vont s'ajouter aux huit lits déjà ouverts dans l'unité saisonnière. Ses capacités sont normalement augmentées début décembre, cette année, ce sera presque dix jours avant. Cela n'est pas sans conséquences assure le docteur Marot : "De ce fait, cela va nécessiter de fermer des lits dans les services de chirurgie pédiatrique et possiblement nous serons amenés à déprogrammer de la chirurgie". "C'est du personnel qui connait la pédiatrie" ajoute-t-il. Pour éviter une nouvelle saturation des urgences, Yves Marot demande aux parents de ne pas se ruer à l'hôpital Clocheville mais d'appeler le 15 avant tout déplacement. Il saura les aiguiller selon la gravité des symptômes de l'enfant. Selon le docteur Yves Marot, la régulation via le service d'accès aux soins (en passant par le SAMU) a permis d'éviter le pire aux urgences de Clocheville.