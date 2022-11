VIDÉO - Bronchiolite : "Oui, on fait du tri aux urgences pédiatriques aujourd'hui" à Nice

La bronchiolite progresse inlassablement dans le pays. Il y a de plus en plus de cas chez les tout-petits touchés par cette maladie respiratoire, ce qui occasionne de gros problème aux urgences pédiatriques. Et si jusque là, les Alpes-Maritimes étaient épargnées. Ce n'est aujourd'hui plus le cas.

" Nous ne sommes pas encore totalement saturés mais on s'en rapproche." Philippe Babe

La crise de la bronchiolite dans les hôpitaux a encore progressé et même si le pic n'est pas encore atteint sur la Côte d'Azur, une hospitalisation sur cinq concerne désormais ce virus respiratoire qui touche les enfants. Et Philippe Babe, chef du service des urgences pédiatriques à l'hôpital Lenval de Nice l'affirme : "Oui, on fait du tri aux urgences pédiatriques aujourd'hui, on est contrait à ça."

La bronchiolite comme le Covid nécessitent des gestes barrières, il faut aussi éviter d'emmener votre enfant de moins de deux ans dans les centres commerciaux.