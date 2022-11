Bronchiolite : "Préservez vos enfants", déclare le directeur de l'hôpital d'Avignon

"Préservez vos enfants." C'est l'air grave que le directeur de l'hôpital d'Avignon lance cet appel à la prudence auprès des parents de jeunes enfants du Vaucluse. L'épidémie de bronchiolite se propage à vitesse grand V dans le département. Elle a commencé avec trois semaines voir un mois d'avance par rapport aux autres années et elle est plus virulente. Le taux de contamination actuel est déjà supérieur au pic de contaminations de l'année dernière et cette année il ne devrait être atteint que dans huit ou dix jours.

Ayez conscience qu'en ce moment l'épidémie est partout - Pierre Pinzelli, le directeur du Centre hospitalier d'Avignon

Jusqu'à 150 passages aux urgences pédiatriques par 24h

"L'activité des urgences pédiatriques est extrêmement élevée actuellement. Nous enregistrons jusqu'à 150 passages en 24h. C'est beaucoup. À peu près 70 % de ces enfants viennent pour la bronchiolite. Et sur ces 70 %, la moitié sont hospitalisés. Nous sommes presque au maximum de nos capacités. Nous avons déjà ouvert 12 lits supplémentaires et nous en ouvrons encore six aujourd'hui. Ce sont les derniers lits à notre disposition en termes d'espace mais aussi en termes de capacité à armer ces lits avec du personnel hospitalier", explique le directeur du Centre hospitalier d'Avignon. Pierre Pinzelli appelle aussi les pédiatres à la retraite qui souhaiteraient prêter main forte à se signaler à l'hôpital.

Appliquer les gestes barrières

Mais surtout, son appel concerne les parents des jeunes enfants. La bronchiolite est une maladie respiratoire d'origine virale qui touche principalement les enfants de moins de deux ans. Les formes les plus graves concernent même souvent les enfants de moins de trois mois. "Ayez conscience qu'en ce moment l'épidémie est partout, que beaucoup d'adultes sont porteurs du virus, pareil pour les frères et sœur. Il faut donc faire attention", explique Pierre Pinzelli, soutenu par la docteure Lamoureux, cheffe du service pédiatrie de l'hôpital. "Le premier geste barrière est de ne pas mettre un enfant avec des gens malades ou même avec des adultes. Donc on évite le plus possible le contact avec le tonton, la tata, la grand-mère etc... Mais aussi les magasins, ou les restaurants", explique-t-elle. Afin d'éviter la transmission du virus, il est recommandé aux familles de se laver les mains pendant trente secondes avec de l'eau et du savon avant et après une change, les biberons, les câlins etc... et de veiller à ce que la température de la chambre ne dépasse pas 19 degrés.

Si l'enfant tombe malade, il est conseillé de chercher dans un premier temps un médecin de ville généraliste, un pédiatre libéral ou les maisons de santé pour ne pas encombrer les urgences. Dans 95 % des cas, la bronchiolite ne nécessite pas une hospitalisation. Les bons gestes à adopter si l'enfant est malades sont les suivants : suivre les soins et les traitements prescrits par le médecin, lui nettoyer le nez au moins six fois par jours avec du sérum physiologique, l'hydrater, fractionner les repas (lui donner à manger plus souvent mais en plus petites quantités), bien aérer les pièces du logement (en particulier la chambre), ne pas trop le couvrir, continuer de le coucher sur le dos à plat, et ne jamais fumer près de lui.

Il faut appeler le 15 dans les cas suivants (d'autant plus si l'enfant a moins de six semaines, s'il est né prématurément et a moins de trois mois, et si il a une santé fragile)

- Si l'enfant boit moins de la moitié de ses biberons à trois repas consécutifs ou s'il ne parvient pas à téter

- S'il vomit systématiquement

- S'il dort tout le temps, manque de tonus ou au contraire s'il pleure de façon inhabituelle, s'il est agité et ne parvient pas à s'endormir

- S'il a de plus en plus de mal à respirer.

Et dans tous les cas, si un parent emmène son enfant aux urgences, la direction de l'hôpital appelle aussi à la patience, et au calme. "Il faut avoir une attitude consciente de ce que nous vivons actuellement à l'hôpital, rester courtois avec le personnel hospitalier qui ne compte pas son temps et son énergie pour gérer cette épidémie. Nous faisons notre maximum", conclut Pierre Pinzelli.